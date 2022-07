La vida no consiste en esperar a que pase la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. No siempre las cosas te van a ir bien y lo que debes hacer es aprender a convivir con las dificultades». Son palabras de Pablo Laso en una entrevista que reflejan su manera de afrontar el día y a día y que le vendrían fenomenal para afrontar un trago amargo. Y es que este lunes se ha conocido que el Real Madrid va a prescindir de los servicios del entrenador de su equipo de baloncesto pese a que todavía le quedaba un año de contrato, a raíz de los problemas de salud derivados del infarto de miocardio que sufrió el pasado 5 de junio y del que se recupera satisfactoriamente. Pero, ¿quién es Laso? Conocemos más a fondo la parcela privada del preparador vasco.

Su nombre ha aparecido hoy en todos los motores de búsqueda a raíz de que la entidad presidida por Florentino Pérez esté a punto de destituir de manera oficial al hombre que ha conseguido mejor palmarés en su historia de reciente gracias a los 22 títulos que ha ganado. La noticia ha generado bastante estupefacción a nivel general e incluso algunos medios la tildan de «bombazo».

Es realmente difícil descifrar a Pablo Laso más allá del deporte porque siempre ha protegido su vida privada al máximo, manteniendo un perfil bajo, discreto y sin grandes estridencias. Nació en Vitoria-Gasteiz hace 54 años -cumple 55 en octubre- y tras una larga carrera como jugador de baloncesto dio el salto a los banquillos, donde no le ha ido nada mal. La gran mujer de su vida se llama Virginia Careaga, también vitoriana y amante del yoga, disciplina de la que es profesora. A menudo acostumbra a mantenerse en un discreto segundo plano y no es partícipe de las fotos en las que su marido celebra títulos con el Real Madrid ni en las celebraciones posteriores. Tampoco tiene redes sociales, algo que comparte con su esposo.

Laso tiene a los suyos como pilar de sustento y siempre que su agenda se lo permite aprovecha para pasar tiempo junto a ellos. No obstante, no es ni de lejos todo lo que le gustaría: «La familia para mí es muy importante porque creo que a veces le hago mucho mal porque el calendario es muy complicado. Lo pongo en la cocina y… tengo la suerte de que lo entienden muy bien. No tenemos un fin de semana libre», comentó en una entrevista con Real Madrid TV.

Es padre de tres hijos y lo de la familia numerosa le viene de lejos: «En mi familia somos tres hermanos. Yo soy el mayor, después está mi hermano Jon que es tres años menor y mi hermana Arantxa que tiene 10 años menos. Ahora, como padre, tengo tres hijos ya mayores: Óscar de veintiuno, Hugo de dieciocho y Axel de catorce. Somos familia numerosa y lo llevamos muy bien», dijo en una entrevista en HIRUKIDE: Federación de Familias Numerosas del País Vasco.

Su faceta como cabeza de familia está supeditada a las largas temporadas que pasa lejos de los suyos. No obstante, se considera «un padre bastante normal que tiene un trabajo que le exige pasar muchas horas fuera de casa. Como muchos otros padres, pienso que, seguramente, no les doy todo el tiempo que me gustaría, pero creo que mis hijos lo entienden porque me conocen y saben que estoy pensando en baloncesto prácticamente todo el tiempo. De hecho, lo toman a broma muchas veces. Tengo la gran suerte de que mi familia ha entendido siempre mi profesión», dice. Así es Pablo Laso en las distancias cortas.