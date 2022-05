Pablo Alborán ha retomado sus compromisos profesionales después de recuperarse del Covid que padeció hace unos días. Este martes el intérprete de Saturno ha acudido a la inauguración de The Music Station en Madrid, evento al que han acudido rostros conocidos como Mario Vaquerizo, Pastora Soler, Blas Cantó, Carlos Baute, Dani Fernández, Merche y José Mota, entre otros. El artista ha posado sonriente ante los medios de comunicación confirmando así su vuelta a los escenarios, ya que tuvo que posponer varios de sus conciertos a consecuencia de esta dolencia.

Fue el pasado 27 de abril cuando a través de un comunicado vía redes sociales, Alborán comunicaba que tenía que suspender varios de sus espectáculos musicales. “Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto.

Me da mucha rabia no haber podido avisar antes. Siento muchísimo las molestias de verdad”, decía apenado el cantante. Tan solo dos días después, confirmaba por la misma plataforma su positivo en Covid-19.

“Pablo Alborán se ve obligado a posponer sus conciertos más inmediatos al dar positivo en coronavirus. Aplaza sus conciertos de A Coruña 1 y 2 de mayo debido al Covid. El artista malagueño ha dado positivo en coronavirus, por lo que tendrá que guardar cuarentena hasta el resultado negativo de la prueba”, rezaba el escrito. “El cantante se encuentra bien. Deseando recuperarse pronto para continuar su Gira de Teatros. Próximamente conoceremos la reubicación de las fechas pospuestas”, concluía el comunicado.

Esta es la segunda vez que Pablo Alborán padece la dolencia. Fue él mismo quien en una entrevista en La Resistencia confesó que ya la tuvo en 2020, aunque de forma leve. Precisamente en ese mismo año cuando el artista reveló en sus redes sociales que es homosexual. Lo hizo a través de un vídeo de tres minutos de duración. “Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que, en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, dijo por aquel entonces a sus seguidores.

«siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual», añadió. Una confesión que el cantante realizó porque necesita ser “un poquito más feliz de lo que ya era”.