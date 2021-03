Ortega Cano responde al último escándalo de José Fernando

José Ortega Cano ha sufrido un revés tras conocer las nuevas informaciones relativas a su hijo. José Fernando podría estar a punto de enfrentarse a un nuevo juicio por quebrantar la orden de alejamiento que tiene sobre su pareja y madre de su hijo, Michu, según informa la revista ‘Diez Minutos’. Esto podría significar un retraso en la vuelta del hijo del torero a casa. En teoría, José Fernando abandonará el próximo mes de abril el centro de Salud Mental donde se encuentra ingresado desde hace cuatro años. Pero el problema es que esa es la misma fecha que se baraja para la celebración de la vista oral. De salir condenado, debería seguir interno en la clínica San Juan de Dios de Ciempozuelos.

Con este panorama por delante se antojaba importante conocer la opinión del padre de José Fernando. Aprovechando una de sus salidas mañaneras para cumplir con algunos recados, Ortega Cano ha hablado con los periodistas. El diestro no ha confirmado ni ha desmentido que su hijo tenga que hacer frente a un juicio, ha preferido mantener la cautela y no pronunciarse demasiado sobre este delicado asunto.

Preguntado por el retraso en la salida de su hijo del centro, Ortega dice no saber nada: «Hombre, pues no le puedo decir. No le puedo decir porque no sé nada y no hay nada previsto de momento». No quiere certificar que el próximo 19 de abril se vaya a celebrar el juicio y se limita a decir que ‘Él está bien, muy bien». ¿Fue el incumpliendo de la orden de alejamiento sobre Michu el culpable de esta situación? «No le puedo decir», repite educadamente antes de meterse en el coche que le estaba esperando.

Lo que está claro es que al hijo de Rocío Jurado se le sigue resistiendo la ansiada libertad. Su relación con Michu se ha convertido en toda una montaña rusa. El pasado verano se supo que ambos planeaban una boda cuando el colombiano saliera del centro. Así lo confirmó ella misma: «Me imagino ese día con mucha emoción. Y lo primero que haremos será viajar con Rocío a Maldivas, a disfrutar la luna de miel», dijo a la revista ‘Pronto’. Sin embargo, Ortega Cano no dio demasiada validez a esta información.

María Jesús y José Fernando se conocieron en una discoteca en 2013. Su romance está marcado por continuas idas y venidas. Lo suyo parecía consolidarse con el nacimiento de la niña, en 2017, el mismo año en el que él ingresaba para desintoxicarse y sanarse. Aquel fue el peor momento para la pareja y fue cuando Michu decidió interponer una orden de alejamiento con el padre de su hija que este presuntamente vulneró y por la cual deberá declarar ante el juez. Han continuado juntos pese a estos problemas y cuando lo han tenido todo en contra. Su amor a distancia sigue intacto y ya vislumbran un futuro juntos para cuando el hijo de Ortega Cano pueda salir.

En lo que a José Fernando Ortega respecta, ha sufrido importantes novedades en su régimen de visitas. Con el estallido de la pandemia por COVID, la dirección de San Juan de Dios decidió suprimir el régimen de visitas para minimizar el contacto con el exterior de los internos. Esto implica que tampoco puedan disfrutar de permisos para marcharse a sus casas como acostumbran a hacer. Lleva sin ver a su familia desde la pasada Navidad y los días pasan demasiado despacio. ¿Podrá regresar a casa en abril tal y cómo es su deseo o tendrá que hacer frente a un nuevo bache en el camino?