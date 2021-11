Ayer Ok Diario publicaba que la Infanta Elena aparecía beneficiaria de la Fundación Zagatka, entidad con la que el Rey Juan Carlos nutría las sociedades offshore Lactuva y Endaxi. En esta fundación, que tiene sede en Vaduz, además de la duquesa de Lugo, también figuran la Reina Sofía y los nietos del padre de Felipe VI.

Tal como ha revelado el diario, la investigación que permanece abierta en la Fiscalía de Suiza, se centra en dicha institución, que era la que utilizaba don Juan Carlos mediante algunos testaferros para la gestión de su fortuna. Según apuntan las pesquisas, desde esta fundación parte un entramado de personas, sociedades offshore en paraísos fiscales, cuentas secretas y fundaciones para ocultar la riqueza que el padre de Felipe VI ha ocultado fuera de nuestras fronteras en los últimos años.

Una fundación que se constituyó en el año 2003 y que estuvo operando durante quince años. A pesas de que en las cuentas de la organización es Álvaro de Orleans, existen suficientes evidencias para determinar que don Juan Carlos era el verdadero beneficiario. Más aún, las últimas novedades en torno al caso ponen el foco en la duquesa de Lugo como una de las personas a las que se hacían traspasos de fondos mediante este entramado de sociedades. La Infanta figuraba nominalmente como beneficiaria en Zagakta, pero también habría recibido dinero a través de la offshore panameña Lactuva.

Esta ha sido una de las grandes noticias de esta semana y, por esto numerosos rostros conocidos no han dudado en pronunciarse al respecto. Durante la presentación del último libro de Nieves Herrero, El joyero de la reina, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Una novela sobre el lote de ‘joyas de pasar’ que creó Victoria Eugenia y que ha pasado de reina a reina -con la excepción de la condesa de Barcelona, que nunca reinó-. El libro habla de las piezas que marcaron la dramática vida de la esposa de Alfonso XIII y que hoy luce doña Letizia. Joyas que no son solo símbolos de amor, sino también de poder o incluso amuletos.

La propia Nieves Herrero ha preferido obviar la polémica que rodea a la hija mayor del Rey Juan Carlos: “hoy con tanto glamour y tanta joya, casi te digo que paso palabra, pero es verdad que hay cosas que a la gente, a la población civil, le genera mucha desafección. Yo reivindico por eso a Victoria Eugenia, porque después del exilio lo que peleó para la vuelta de la monarquía, lo que le azuzó a Franco para que eligiera entre tres generaciones: que eligiera a su hijo Juan o a su nieto Juan Carlos o decía en el bautizo o Felipe, que acaba de nacer, pero si no regresa ahora la monarquía no habrá monarquía en España. Y bueno, yo creo que esas palabras de la Reina…, al poco Franco heredero al rey Juan Carlos. Me quedo más con eso”, ha asegurado.

Carmen Lomana e Isabel Gemio se han mostrado cautas sobre el tema. La socialité ha preferido no hablar de este asunto: “no tengo ni idea, ni voy a hablar de este tema”. En una línea similar se ha manifestado Isabel Gemio: “hoy he estado con mucho lío y no he leído la prensa si quiera. No me he enterado de nada. Perdona, no puedo analizar algo que no sé en profundidad. Vamos de sorpresa en sorpresa, pero desagradables. No como las que nosotros dábamos en televisión”, ha recalcado.

Norma Duval se ha manifestado muy a favor del papel que desarrollan en la actualidad los Reyes: “yo pienso que la Monarquía son los grandes embajadores de este país, tienen una imagen muy bonita, me encanta la Reina Letizia, es una mujer muy elegante, el Rey me parece impecable y las hijas son maravillosas”, ha dicho. Más crítico ha sido Jaime Peñafiel, que ha declarado que doña Letizia es la culpable de que no vuelva don Juan Carlos y ha asegurado que en estos momentos no está a favor ni de ella ni de doña Sofía. Sobre las últimas noticias que ponen a la duquesa de Lugo en el foco de atención, el periodista ha relatado: “toda la familia, incluso su hermana también se benefició. Todo el mundo lo sabe. Todos tienen que pagar. Don Juan Carlos no tiene ningún delito. Ha regularizado su situación con Hacienda, con lo cual no tiene ningún delito”, ha sentenciado, aunque también ha querido aclarar: “a Sofía le han dado. Nadie ha robado, le han donado y eso no es un delito”.