Letizia en Paraguay: anécdotas, admiración y una llamativa crítica

El viaje de cooperación de la Reina Letizia a Paraguay está a punto de llegar a su fin. La esposa de Felipe VI aterrizaba en el país el pasado martes y era recibida por diferentes autoridades, entre las que se encontraba la primera dama, Silvana Abdo. Ella ha sido una de las personas que más tiempo ha pasado con Su Majestad a lo largo de estos días que ha durado la visita. Como ya ocurrió en su anterior desplazamiento a Honduras, esta vez, la Reina ha vuelto a lucir su uniforme de cooperante, algo que ha generado diferentes reacciones en el país.

En España no era algo desconocido, pero en Paraguay sí que ha llamado la atención. De hecho, algunos periodistas locales se preguntaban dónde estaba la corona de la Reina y destacaban su sencillez. Lo que no esperábamos es que precisamente el vestuario de doña Letizia pudiera llegar a convertirse en objeto de debate político, pero es esto exactamente lo que ha ocurrido.

Celeste Amarilla, diputada del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), ha cuestionado el look de la Reina en una de sus intervenciones: «vino con ropa ni siquiera de calle, con el uniforme… Me pregunto hasta dónde esto en la jerga protocolar no es un desprecio. Por un lado celebro la sencillez de la señora, pero por otro lado me molesta que cuando se va a otros países se va con atuendos que fácilmente superan los 10.000 dólares, haciendo honor de alguna manera al lugar que visita”, ha dicho al comienzo de su intervención, recalcando que el atuendo de la Reina resultaba poco apropiado según su criterio.

⁦@fabricatopy⁩ yo no dije “chaleco de cuarta” eso inventaron, escucha mi discurso completo q adjunto. El chaleco no es el tema y menos la industria nacional. Lamento que se enojen sin escuchar. Espero retorno después que oigan todo. https://t.co/Z4oX7szqtu — Celeste Amarilla de Boccia (@CelesteDiputada) November 3, 2021

No ha sido este el único comentario que ha hecho la diputada, que ha sido especialmente incisiva en sus declaraciones: “la madre Patria nos mandó vacunas gratis, y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de orígenes sumamente humildes, periodista de profesión de la que se enamoró el príncipe. Y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay para ver qué limosnas más tirarnos. No la hubiera recibido la señora Silvana. Que no crea esta periodista devenida en reina que nos morimos por su saludo, quizás necesitemos su dinero, pero, señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaban su guardia y su secretaria”, ha sentenciado. Curiosamente, al chaleco de cooperante al que ha hecho referencia la diputada está confeccionado en Paraguay por petición expresa de la Cooperación Española, de manera que llevándolo, la Reina hace un bonito gesto al país. No obstante, sus palabras han sido muy criticadas en las redes sociales.

Al margen de este ‘incidente’ en términos generales el viaje de la Reina a Paraguay ha sido muy positivo y ha sabido ganarse el cariño de los paraguayos. Además, en una de las visitas a las ruinas de las misiones jesuíticas, se ha recordado una divertida anécdota que el Rey Felipe protagonizó en el año 2003, cuando viajó a la zona para la toma de posesión de Nicanor Duarte. Al parecer, el entonces príncipe se mostró algo imprudente y quiso subirse a una de las torres, lo que generó alarma en el equipo de seguridad. Una anécdota que provocó la risa de doña Letizia quien, además, quiso conocer todos los rincones y secretos de la zona, para sorpresa de los presentes.