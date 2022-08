Omar Montes revela cuál es la relación que mantiene con su hijo

Si hay un personaje público que se ha convertido en uno de los más queridos durante los últimos años, ese es, sin duda, Omar Montes. Desde que se alzara como flamante ganador de Supervivientes, la fama del cantante ha subido como la espuma hasta el punto de ser uno de los artistas más escuchados dentro de nuestras fronteras, razón por la que suele estar presente en algunos eventos importantes como el que tuvo lugar el pasado jueves, 25 de agosto, con motivo de la premiere Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda.

En la cita en cuestión, el intérprete no ha tenido reparo en acercarse a los medios de comunicación para hablarles sobre cómo es la relación con su hijo y la ilusión que supone para él el próximo estreno de esta película: “Yo siempre estoy con mi hijo en todos los sitios”, dice, para después admitir que es lo mejor que le ha pasado en la vida, aunque permanezca en un segundo plano mediático por ser menor de edad. Pero eso no impide que el cantante tenga el deseo de que quizá, en un futuro, su pequeño pueda colaborar con él en el ámbito musical, aunque señala que “le ha dado por el fútbol más” porque “juega muy bien”. No obstante, si su hijo fuera presidente del Gobierno no parece hacerle tanta gracia, ya que cree que “lo que le parece bien a uno, no le parece bien a otro”, aunque habrá que esperar unos años más para ver cuál es su pasión definitiva.

En lo que al verano se refiere, Omar ha querido dedicar parte de su tiempo libre a disfrutar de la familia, y concretamente de sus abuelos en Gredos y en un hogar al que él mismo califica como “búnker” porque “hace fresquito y se puede dormir bien”, huyendo así del calor de la capital. Por si fuera poco, el ex de Isa Pantoja ha admitido que, aunque se ha comprado recientemente una casa, aún “no ha ido”, porque “la ha comprado porque hay que ir comprando cosas para el día de mañana”, pero todavía no tiene intención de mudarse y prefiere seguir en su barrio como habitualmente.

Aunque podría decirse que Montes es uno de los artistas mejor valorados económicamente del país, él considera que aún hay otros que están mejor pagados: “Daddy Yankee cobra más, Michael Jackson cobraba más, Rihanna también cobra más, Elvis Presley…”, relata, centrándose en que “si cantas por cuatro pesetas no te valoran”. Pero lo cierto es que, después de haber triunfado en la música, al exconcursante del reality de Telecinco no le importaría en absoluto llevar a cabo otros proyectos como el de dar las Campanadas de fin de año desde la Puerta del Sol y en compañía de Rosalía: “Si no las damos Rosalía y yo, estaría feo. Ahora mismo, si no las damos en España ella y yo, ¿quién las va a dar? Estamos hartos de ver a los de siempre, hay que poner caras nuevas”, zanjaba, dejando la puerta abierta a una posible visita a Palacio.