Los círculos se cierran y el mundo de la empresa no deja de sorprender. En plena actualidad, Olga Moreno -mujer de Antonio David Flores y actual concursante de ‘Supervivientes’-, y la familia Presyler, están unidas por la moda. La mujer del padre de Rocío Flores se ha hecho con la nueva colección de gorras de la firma Cocowi Brand, creada por Fernando Verdasco y Ana Boyer que ya vende en la página web de su tienda, Olé y Amén. Pero ahí no queda todo. El tenista y el novio de Tamara Falcó, Íñigo Onieva, han posado con algunos de los diseños.

Las gorras, con estampados frutales y divertidos nombres, están valoradas en 29,99 euros, son talla única, con cierre a presión y aptas para todas las fashion victim. Se trata de la segunda línea de la firma de Verdasco y Boyer que en esta ocasión han creado: ‘Sweeter than honey’ (‘Más dulce que la miel) y ‘Hot’ (Caliente), ambos diseños son con los que han posado los cuñados. Además de ‘Don’t me cry’ (No me hagas llorar), ‘Be passionate’ (Se apasionado), ‘Best inside’ (Lo mejor está en el interior) o ‘Kiss me’ (Bésame) completan la colección.

Fue en diciembre cuando Olga lanzaba por fin su tienda online. Un paso más en su intención de ampliar negocio llegando a un mayor número de clientes a través del e-commerce. Y contar con el espaldarazo de estos complementos que tan solo tienen nueve meses de vida, ya es mucho. Toda una alianza entre Olga Moreno y los yernos de Isabel Preysler que lucen como auténticos modelos de pasarela, varias de las creaciones de la firma cuyo lema es: «Para los amantes de la libertad, los que se preocupan por su bienestar y los que nunca paran».

En aquella ocasión Olga contó con el apoyo de Rocío Flores que no dudó en promocionar la página web de la boutique multimarca que posee en Málaga y que, según ha confesado en más de una ocasión Antonio David Flores, durante años fue el sustento de toda la familia.

La andaluza abrió su tienda física situada en Málaga en el año 2015. Y fue en diciembre, tras el fin del confinamiento, cuando se decidió a darle un giro a su estrategia empresarial facilitando la venta de sus prendas y complementos a través de una web. Hasta ese momento, solo se podía comprar de manera física, pero las redes estallaban con cada uno de los posts que Olga publicaba luciendo un outfit con la ropa que vendía en su boutique.

Ha arriesgado y ha vuelto a ganar. Por algo lleva más de un lustro al frente de su tienda, para la que ejerce de modelo en sus redes sociales. Ahora, con las creaciones de Fernando Boyer y Ana Verdasco, y con Íñigo Onieva posando para su web con las gorras de sus cuñados, Olga tiene un nuevo hito que añadir a su lista de triunfos. Para ver si suma uno más habrá que seguir viéndola en ‘Supervivientes’.