Olga Moreno y Agustín Etienne, juntos: han reaparecido después de todos los rumores

Olga Moreno y Agustín Etienne empezaron a escribir su historia de amor en 2023, después de que la empresaria se separase de Antonio David Flores. Parecían formar un equipo sólido, pues no eran una simple pareja, también trabajaban juntos porque Agustín se encargaba de la agenda mediática de Olga. Sin embargo, en el momento más inesperado, empezaron a circular ciertos rumores que apuntaban a una presunta crisis. Según se contó, el representante y la andaluza no pudieron superar el bache y pusieron fin a su romance, aunque ahora hay nueva información encima de la mesa.

Gloria Camila va a regresar a Supervivientes para concursar en la edición All Star y antes de marcharse a Honduras ha organizado una fiesta junto a sus familiares y amigos más cercanos. Como no podía ser de otra forma, su sobrina Rocío Flores estaba entre la lista de invitados. La influencer ha estado acompañada por su novio, Manuel Bedmar y se ha reencontrado con Olga Moreno, la ex mujer de su padre. Lo curioso es que Olga ha acudido al evento junto a Agustín. Se desconoce si vuelven a estar enamorados o si simplemente son amigos y han decidido compartir este día tan especial.

Olga Moreno con Agustín Etienne. (Foto: Gtres)

Gloria Camila ha intentado que la prensa no descubriese los detalles de su fiesta y ha hecho unos gestos a los reporteros para que dejasen de grabar. Sin embargo, han trascendido algunos detalles que merecen ser mencionados, como por ejemplo que su entorno le ha regalado una camiseta firmada y una tarta.

No es de extrañar que Rocío Flores haya estado en la despedida de su tía, pero la presencia de Olga Moreno sí es llamativa. Ha pasado un tiempo desde entonces, pero en su momento se dijo que Rocío y Olga estaban enfrentadas por un asunto que estaba relacionado con Agustín Etienne. Tanto es así que la creadora de contenido dejó de trabajar con él y no ha vuelto a contar con sus servicios de representación.

La desaparición mediática de Olga Moreno

Olga Moreno era un personaje secundario hasta que Telecinco emitió el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. En aquel instante todos los ojos fueron a parar a ella y casualmente estaba concursado en Supervivientes, reality que acabó ganando. El premio no sólo le ayudó a mejorar su economía, sino que la convirtió en una auténtica estrella, aunque, por desgracia, el destino le tenía preparado un futuro complejo.

Olga Moreno dando una entrevista en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Después de dar la cara por Antonio David Flores, padre de su única hija, tuvo que admitir que se había separado de él. El ex colaborador (ahora youtuber) empezó una relación con la periodista Marta Riesco y Olga hizo lo propio con Agustín Etienne. Sin embargo, ya no tenía fuerzas para justificarse y optó por desaparecer de los medios durante una larga temporada.

Con el paso del tiempo, Moreno decidió presentarse a Supervivientes All Star, el concurso que ahora contará con Gloria Camila. Más adelante dio una entrevista en ¡De Viernes! y fichó como colaboradora esporádica, pero aquello no cuajó y regresó a la discreción que ha marcado sus últimos pasos. Por ese motivo, cuando se empezó a especular con el estado de su relación sentimental, no tuvo grandes problemas en guardar silencio. Nadie le exigió explicaciones. Pero, ¿qué pasará ahora que ha dado este paso en la fiesta de Gloria?