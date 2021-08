Puede que no todos sepan quién es Jan Oblak. El esloveno es el portero del Atlético de Madrid y está considerado como uno de los mejores arqueros del planeta. Quien le conoce dice que detrás de esa imponente planta que le dan sus 188 centímetros de altura se esconde un chico tímido, con carácter tranquilo y que rehúye los focos. Lamentablemente, eso no siempre es posible. Acaba siendo protagonista bien por sus actuaciones sobre el césped o por otro tipo de noticias menos agradables. Es precisamente en la segunda categoría donde se encuentra la información a la que ha tenido acceso Look en exclusiva.

Oblak se ha convertido en protagonista indirecto de un entuerto que, si bien ha llegado a buen puerto, ha tenido en un sinvivir a varias personas. Todo arranca hace pocos meses con la compra por parte del ‘gigante’ balcánico del barco ‘For Friends’ a Mattias Kühn, un viejo conocido de la crónica social española por estar casado con Norma Duval desde el año 2015, así como por ser uno de los empresarios alemanes con más poder adquisitivo.

El guardameta del Atleti delegó todo el proceso de compra y demás aspectos en la figura de Federico Bellini, quien se convirtió en su gestor, algo así como su mano derecha. El italiano se desempeña profesionalmente como fundador y director de Belcost, una agencia de ‘Concierge Services’ que asesora a sus clientes -entre ellos Oblak- en las reservas o compras de jets privados, yates, villas muy exclusivas, autos de alta gama y demás. El público al que está enfocado esta compañía suele ser empresarios, personas de alto perfil hasta importantes poseedores de riqueza. Futbolistas como Sergio ‘Kun’ Agüero o Zlatan Ibrahimovic también han requerido sus servicios.

Una de las primeras decisiones que toman es conservar a los miembros de la tripulación que ya trabajaban en la embarcación. De manera inexplicable, los empleados del barco empiezan a recibir «un trato inadecuado» por parte de Bellini, según ha podido averiguar Look. Eso deriva en un impago por sus servicios y posteriormente en un fulminante despido sin previo aviso y sin indemnización alguna. En otras palabras, no cobraron ni un euro del finiquito. La cantidad que se les adeudaba era aproximadamente de 6.000 euros, tal y como cuenta a este digital fuentes cercanas a la marinería.

Desde ese mismo momento, empieza un desagradable intercambio de mensajes entre el asesor de Jan Oblak y los agraviados. En un primer momento, Bellini no da señales de vida y cuando aparecer es para negar que exista la deuda y el pago de la misma. A comienzos de agosto se informa a través de terceros a la tripulación afectada que se ha procedido al abono del salario reclamado. Pero ese dinero no llega.

Ante la falta de soluciones, los afectados tratan de ponerse en contacto directamente con el mismo Jan Oblak, pero no obtienen respuesta. Sus asesores jurídicos recomiendan llevar esta problemática por la vía judicial, algo que a Federico Bellini no le incomoda, aun con riesgo de que un juez determine precintar la embarcación del portero esloveno.

Cuando el asunto estaba más enquistado, milagrosamente, el pasado lunes 16 de agosto se procede al pago de las cantidades pendientes a toda la tripulación por parte del asesor de Oblak. Esto se produce después de recibir la notificación que lo informaba de que podría ser demandado, así como de llevar este asunto a los medios de comunicación, algo que hace por vez primera este digital.

Es bastante posible que para los trabajadores del barco resultase poderosamente llamativo y quizás irrisorio que no se procediera al pago de una cantidad ínfima para alguien que maneja un importante negocio de lujo. Finalmente, todo ha quedado en una mala experiencia y el portero respira tranquilo, si bien es cierto que esta noticia empaña ligeramente el meritorio récord que Oblak consiguió este pasado fin de semana: ser el arquero con más partidos en la historia del club rojiblanco.