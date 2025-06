Nuria Roca se pronuncia sobre la crisis del Gobierno: "Que la gente asuma responsabilidades"

Si por algo se caracterizan Nuria Roca y Juan del Val es por no tener filtros a la hora de hablar de política en cualquier mesa de debate. Es por ello por lo que es bastante habitual ver cómo el matrimonio se pronuncia sobre diferentes temas candentes de la actualidad. Sin ir más lejos, en un evento celebrado el pasado 17 de junio en la capital, la presentadora de La Roca se ha sincerado como nunca sobre la crisis de Gobierno que acontece en nuestro país, la cual ha estallado por completo después de que un informe de la UCO revelara conversaciones comprometedoras en las que se vincula a Santos Cerdán con un presunto pago de comisiones por adjudicación de obras públicas.

«Para hacer una valoración de lo que está pasando necesitaríamos una tertulia entera. Pero estamos todos un poco expectantes, viendo cómo se van desencadenando los acontecimientos», comenzaba a decir durante el 50º aniversario de Burger King. Continuaba asegurando que se consideraba una persona crítica cuando tenía que serlo y que, en este caso, no le quedaba otra, ya que ha destacado que «debería existir la corrupción cero» sin ningún tipo de excepción. «Me da igual del color que esté gobernando el país. Fuera la corrupción. Y que la gente sea valiente y asuma responsabilidades», sentenciaba.

Nuria Roca en el 50º aniversario de Burger King en Madrid. (Foto: Gtres)

A pesar de que siempre ha destacado por opinar sin tapujos, hasta ahora Nuria nunca ha revelado el partido político al que vota. De hecho, es un tema que, tal y como desveló en el podcast Ac2ality, considera que pertenece a su más estricta intimidad. «No te voy a responder porque hay mucha gente que se llevaría una sorpresa y porque hay cosas que deben quedar en la intimidad, incluso de la pareja […] Es más, hay veces que no sé ni lo que ha votado Juan, y Juan no sabe lo que he votado yo», confesó.

Juan Del Val y Nuria Roca. (Foto: Gtres)

Su contundente defensa a Lola Lolita

Más allá de la política, otro de los temas que han acaparado numerosos titulares en los últimos días han sido las críticas que ha recibido Lola Lolita tras su participación en la serie de YouTube 21 días entre millonarios. Unas críticas que a Nuria Roca le parecen desmesuradas. «Yo creo que cualquiera puede cometer un error o tener un comentario desafortunado, y no por eso hay que hacer leña del árbol caído. No pasa nada. Ha pedido disculpas y ya está. Tiene 23 años. No es tan importante», sentenciaba durante su presencia en el evento mencionado líneas más arriba.