Nuria Roca, Juan del Val y la razón por la que «todo vuelve a ser mejor»

La familia vuelve a estar al completo. Nuria Roca y Juan del Val han compartido en sus respectivas redes sociales el reencuentro con su hijo mediano, Pau, de 16 años, quien inició una nueva vida el pasado mes de agosto con motivo de su formación estudiantil.

Y, aunque las despedidas suponen cierta tristeza, los reencuentros producen todo lo contraria. Con gran alegría, la pareja de colaboradores de El Hormiguero ha recibido a Pau en el aeropuerto. Prueba de ello es la estampa que, precisamente, ha compartido su padre en la que aparecen ambos fundiéndose en un enternecedor abrazo. San Francisco se ha convertido en el nuevo hogar del joven que continúa sus estudios, pero las visitas a España son más que necesarias para poder reencontrarse con sus padres, sus hermanos y su familia, así como su entorno más cercano. «Hoy ha vuelto después de diez meses y todo vuelve a ser mejor», ha escrito un emocionado Juan del Val. Mensaje que ha contestado su mujer con una serie de emoticonos de corazón.

Han pasado diez meses desde la partida de Pau y su madre, Nuria Roca, también ha querido plasmar en la Red el esperado reencuentro familiar. «Que se pare el mundo», ha comentado la presentadora. Pero eso no es todo, porque en los momentos previos a verse después de casi un año, mientras el joven salía por la puerta de llegadas, Roca ha querido inmortalizar el momento con una imagen en la que se le ve a lo lejos repleto de maletas. «¡Mi niño! ¡Mi Pau! ¡Mi Paui!», ha expresado Nuria

Un 1 de septiembre de 2006, Nuria Roca daba a luz a Pau, su segundo hijo en el hospital Santa Elena de Madrid. No quisieron perderse la oportunidad de conocer al recién amigo amigas cercanas a la comunicadora como Lydia Bosch y Patricia Cerezo, la que fuera esposa de Ramón García que también por aquel entonces estaba embarazada de una niña. El marido de Nuria Roca, explicó que había sido un parto por cesárea. Días después, a la salida de la clínica, Roca comentó que le pusieron Pau por una elección en la que contaron con la opinión del hermanito del recién nacido, Juan, que tenía cuatro años. «Decidimos el nombre con su hermano y como era cortito nos gustó», explicó.

En octubre de 2010, Nuria Roca y Juan del Val aumentaron la familia. Fue entonces cuando la presentadora de televisión dio a luz a su tercera hija, a la que llamaron Olivia. Pese a que el matrimonio suele hacer gala de su habitual discreción, de vez en cuando, comparten cómo es su día a día o píldoras sobre su matrimonio. Tal y como declaró a El Mundo la comunicadora «mi pareja no es menos abierta que la de cualquiera que no sabe que la tiene. Es decir, a mí nadie me obliga a estar con mi pareja. Estoy porque quiero estar. Cada pareja pone sus reglas, de las cuales yo nunca he hablado. ¡Faltaría más!». «Si después de 20 años yo creo que a mi pareja no le puede gustar nadie, tendría a un ser muerto a mi lado. Yo quiero que esté vivo, que desee, que guste… Y, a partir de ahí, cada uno gestiona. ¿Si yo dejaría que mi pareja se fuera con otra persona? Eso, si quiero, ya te lo contaré. Me parece de ser muy hipócrita pensar que tu pareja sólo te desea a ti en el universo. No somos únicos y hay que asumirlo», añadió.