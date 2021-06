Nuria Roca ha sufrido un pequeño revés de salud. La presentadora de televisión ha dado a conocer cómo se encuentra a través de las redes sociales. “Buenos días… esta semana ha sido un tanto complicada. La fiebre y los diferentes síntomas que he tenido me han dejado el cuerpo baldado. Pensé que aguantaba, peo no he podido llegar a Canarias este fin de semana”, ha comenzado diciendo en un escrito al que le ha acompañado una fotografía. En ella se puede ver cómo la comunicadora se encuentra en la habitación de un hospital con una vía puesta en la mano izquierda.

Pese al susto que se ha llevado, la mujer de Juan del Val ha querido dar a conocer más detalles sobre este hecho que le ha obligado a anular algunos de los compromisos profesionales que tenía pendientes. “Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife. Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de ‘La Gran Depresión’ con Antonia San Juan y conmigo”, ha expresado con tristeza. Roca, ha lamentado no poder estar presente en la cita de los próximos días y, ha asegurado que “en breve” estará recuperada.

“Aprovecho para dar las gracias a mi compañera Antonina, qué suerte tenerte ‘mi sielo’. A mi gran director, Félix Sabroso, por tener presente todo el rato y por quererme. A Vanessa por estar siempre al pie del cañón y por tanto cariño, a Ayoset y al equipo de Acelera Producciones por vuestra entrega y amor ¡sois los mejores! ¡Y yo una suertuda por teneros!”, ha agradecido. Además, ha querido dejar claro que este pequeño contratiempo “no es grave”. “Un poco de reposo, seguir las pautas médicas y en un par de días a tope”, ha sentenciado en el escrito que no ha tardado tiempo en llenarse de comentarios de cariño hacia la actriz.

Máxim Huerta, ha querido mandar todo su apoyo a Nuria Roca. “¡Un abrazo!”, ha comentado el autor de ‘La noche soñada”. Por otro lado, su compañera Antonia San Juan -conocida por su papel en de Estela Reynolds en ‘La que se avecina’, entre otros-, ha querido tener un bonito gesto con ella. “Mi reina no tienes que disculparte de nada. Somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria, solo deseo que te mejores”, le ha dedicado con mucho cariño la intérprete.

Hace tan solo unos días, Nuria y su marido protagonizaban un divertido momento en ‘El Hormiguero’, formato en el que ambos trabajan. El escritor narró una anécdota del día de su boda que provocó la carcajada de los allí presentes. «Tomé una decisión improvisada porque todo el mundo estaba a gusto y, de repente, empezó el baile, y en el baile la gente se bloquea. Entonces yo le dije al chico que estaba allí: ‘Quita la luz’, y me dijo: ‘La bajo un poquito’, y yo le respondí: ‘No, no la bajes, ¡quítala entera! Que la gente se choque’», comentó del Val con mucho humor mientras su mujer asentía con la cabeza.