Desde hace algo más de un año, Ángel Cristo Jr. se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. Además de la guerra mediática que protagoniza con su madre, Bárbara Rey, también es un rostro habitual de la televisión, medio en el que ha logrado hacerse un hueco.

El reto televisivo de Ángel Cristo Jr.

De hecho, ha estrenado un nuevo rol dentro de este medio. Fue este pasado 2 de enero cuando Gran Hermano DÚO dio el pistoletazo de salida a su tercera edición, cargada de novedades. Entre la lista de participantes se encuentra Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr. en Madrid. (Foto: Gtres)

Es por eso que el hijo de Bárbara Rey ha debutado como defensor de su mujer. Eso se traduce en que, a partir de ahora, Ángel estará presente en el plató para ejercer este papel. Por otro lado, Carlos Sobera, presentador del espacio, ha dado la oportunidad al matrimonio de que se despidiera antes de que Ana diera por comenzada esta aventura. «Mi amor, no estés nerviosa. Eres el amor de mi vida, mi todo. Lo vas a hacer muy bien, pásatelo bien, disfruta. Nosotros estamos bien. Te echamos de menos, pero estamos bien. Estás muy guapa, pásalo bien, por favor, desconecta. Te amo», le decía Ángel Cristo Jr. mientras ella no podía contener la emoción. Segundos después era Ana Herminia la que intervenía. «Y yo a ti, mi amor. Eres mi vida entera. Por ti, todo. Te adoro. Cuida a todos los niños», comentaba.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Antes de ser defensor, Ángel Cristo Jr. formó parte del elenco de concursantes de Supervivientes 2024. Cabe destacar que su estancia en Honduras no estuvo exenta de polémica. De hecho, fue expulsado al saltarse las normas de seguridad del formato. Destacan también sus diversas intervenciones en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Su última guerra con su madre

Además del duro testimonio que concedió en noviembre de 2023 en el citado espacio, el hermano de Sofía Cristo también hizo saltar todo por los aires cuando facilitó a la revista holandesa Privé, el pasado mes de septiembre, unas imágenes en las que aparecía la vedette junto al Rey Juan Carlos en actitud cariñosa. Se trataba de unas fotografías que fueron tomadas en 1994. Poco después, OKDIARIO publicó en exclusiva unos audios de la artista y el Rey emérito hablando, entre otras cosas, de doña Sofía.

Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey. (Foto: Gtres)

Cuando esto ocurrió, Bárbara Rey se desvinculó y se alejó de la primera plana mediática hasta que concedió una entrevista en el mismo formato de la cadena de Fuencarral. «Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía», comenzó explicando. «¿Por qué me ha hecho esto? De mí se han hablado cosas muy feas, he escuchado tantas cosas feas que se han dicho delante de mi hijo, que siempre he pensado que sería él quien me defendería (…)», añadió.