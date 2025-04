Después de más de 20 años, las confesiones de Rebecca Loos siguen suponiendo un quebradero de cabeza para Victoria y David Beckham. Se trata de uno de los matrimonios más icónicos del panorama social, pero su estabilidad siempre ha estado en el punto de mira por las supuestas infidelidades del jugador. El idilio de Rebecca y David ocupó las portadas de los medios de comunicación en el año 2004 y creó una brecha matrimonial. Esta presunta infidelidad ocurrió durante la etapa de él en el Real Madrid. En ese momento, la pareja la contrató para cuidar de sus hijos e impartirles clases de castellano. Fue entonces cuando el ex futbolista del club blanco y la modelo mantuvieron una relación. Victoria y David Beckham tiemblan cuando ella habla y esta vez Loos ha concedido una entrevista en el programa ¡De viernes! donde ha confesado nuevos detalles.

A lo largo de su intervención, ha querido aclarar varios temas referentes a su polémica aventura amorosa. Ahora que es una mujer casada y con hijos, no quiere que su affaire le suponga quedar como la mala de esta historia y por eso ha puntualizado algunas cosas sobre cómo realmente sucedió todo.

Rebecca Loos en ¡De viernes!. (Foto: Gtres)

Sobre el punto de inflexión que la hizo decidirse a dar el paso de hablar, hace referencia al documental Beckham de la plataforma Netflix: «Él ha tocado un poco el asunto en su documental y la manera que él habla de la relación ha supuesto que de repente me contacte gente por Instagram insultándome y todo el odio empieza de nuevo», ha confesado. Y respecto a si es verdad que hubo ese encuentro entre ambos, lo tiene muy claro: «Si no lo quiere admitir, que no lo admita, pero que no me eche la culpa a mí. Somos dos».

Los detalles del idilio

Todo sucedió cuando el matrimonio formado por David y Victoria Beckham contó con los servicios de Rebecca para ejercer de asistenta personal de él y cuidadora de los vástagos de ambos. Según relata, la relación comenzó a través de mensajes de texto. Primero fueron comunicaciones normales hasta que aparecieron las insinuaciones que finalizaron en un encuentro entre ella y el ex futbolista en un lujoso alojamiento de Madrid. «Nos metimos en el coche con su conductor y un grupo de amigos, les dejamos en su hotel y cuando estábamos solos nos besamos. Nos besamos, toda la Castellana. Subí a su habitación y nos lo pasamos fenomenal», recordaba nostálgica.

Rebecca Loos en ¡De viernes!. (Foto: Gtres)

También ha hablado sobre cómo era el día a día de la familia en aquel entonces: «Hace 20 años, David llevaba una doble vida. No estaba mucho con su mujer y tenía necesidades que no satisfacían juntos. Yo estuve en un momento en el que estaban pasando una mala racha», admite muy segura.

Según la invitada de ¡De Viernes!, los Beckham no estaban bien porque la diseñadora no terminaba de adaptarse a España. El motivo del fin de la aventura fue que Rebecca lo pilló con otra, que no era Victoria Beckham, en la celebración de una fiesta de futbolistas. Se trataba de una conocida modelo española. Ahí se dio cuenta de que no era la única y que no era especial para él. Ese hallazgo supuso el punto final del romance.