Quiénes son las chicas de Nueva Línea, la orquesta canaria que triunfa en TikTok

Si al leer «Una noche de copas, una noche loca…» o «Yo quiero que me des un beso, un besito nada más» has seguido cantando sin darte cuenta, no estás solo. Has caído, como miles de personas, en el fenómeno Nueva Línea, la orquesta que ha pasado de animar verbenas de pueblo a colarse en millones de móviles y a convertirse en una de las sensaciones virales de principios de 2026.

El grupo es originario de Arafo, un municipio del sureste de Tenerife, en Canarias, con algo más de cinco mil habitantes y una larga tradición festiva. Allí nació hace más de treinta años una orquesta pensada para poner banda sonora a fiestas populares, romerías y celebraciones locales. Durante décadas, fue eso: música en directo, escenarios al aire libre y público bailando hasta que amanecía.

Todo cambió con una renovación generacional y una decisión tan simple como estratégica: grabar sus actuaciones y subirlas a redes sociales. Lo que antes se quedaba en la plaza del pueblo empezó a circular por TikTok e Instagram, donde sus versiones pegadizas, su estética reconocible y su energía directa conectaron con una audiencia completamente nueva.

El crecimiento de Nueva Línea en redes sociales

En apenas un año, la orquesta ha superado los 700.000 seguidores en TikTok y suma millones de visualizaciones en todas sus plataformas. Uno de sus vídeos más vistos alcanza los 40 millones de reproducciones, cifras poco habituales (y casi inéditas) para una orquesta de pueblo. El salto definitivo llegó con su actuación en los Army Awards 2026, los antipremios organizados por Ceciarmy y Santiago Segura en Madrid, donde confirmaron que el fenómeno ya había salido del ámbito local.

Parte del éxito tiene nombre propio. Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla son las voces femeninas que están al frente del proyecto y que se han convertido en la cara más reconocible del grupo. Sofía suma más de 51.000 seguidores en TikTok y alrededor de 13.000 en Instagram; Raquel roza los 80.000 en TikTok y los 15.000 en Instagram; Alicia mantiene un perfil más discreto, con unos 19.000 seguidores; y Mayte ronda los 20.000. Todas forman parte de una puesta en escena muy concreta: vestidos de flecos, lentejuelas, looks llamativos y coreografías sencillas, pensadas para que cualquiera pueda imitarlas desde casa.

El siguiente paso ya está marcado en el calendario: el 1 de febrero, actuarán en Las Ventas, en Madrid, un escenario que simboliza mejor que ningún otro su recorrido reciente.