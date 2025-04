La novia de Jude Bellingham, el perfecto talismán del futbolista desde el palco del Bernabéu

A pesar de que a principios de año Jude Bellingham fue relacionado con Aitana, lo cierto es que esos rumores no eran ciertos. Y es que al poco tiempo, el futbolista fue fotografiado con una joven por las calles de Madrid, demostrando que su corazón ya tenía nombre y apellidos. Se trata de Ashlyn Castro, una modelo e influencer nacida en Los Ángeles con la que, según apuntaron varios medios, podría haber empezado a mantener una relación el pasado mes de noviembre. Estos datos, por ahora, no han sido confirmados por la pareja, ya que parece que quieren vivir su noviazgo desde la más absoluta intimidad. Sin embargo, a la hora de mostrarse orgullosos de la carrera profesional del otro, dejan a un lado la discreción y no tienen problema en hacerlo en públicamente. Prueba de ello es el apoyo que le ha ofrecido la creadora de contenido a su chico, desde el palco del Estadio Santiago Bernabéu, el pasado 23 de abril.

El Real Madrid disputó un partido contra el Getafe, en el que consiguió una importante victoria que para Jude Bellingham fue por partido doble, ya que además también contó con el apoyo de Ashlyn durante todo el encuentro deportivo. La joven estuvo animándole desde el palco del estadio madrileño, aplaudiendo en más de una ocasión mientras lucía un rostro de ilusión y orgullo en cada jugada del equipo blanco.

Ashlyn Castro y el entorno de Jude Bellingham en el Estadio Santiago Bernabéu. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en la fotografía, la modelo no disfrutó del partido sola. Y es que contó con la compañía del entorno del deportista, con quien parece mantener una buena y estrecha relación. Una prueba más de que su historia de amor continúa avanzando por el mejor de los caminos.

Un mes después de sus segundas fotografías juntos

Estas imágenes han llegado tan sólo unas semanas después de que Jude Bellingham fuera visto por primera vez junto a su actual pareja en un acto público. Fue precisamente en el Estadio Santiago Bernabéu, durante una jornada en la que el británico no pudo jugar y disfrutó desde el palco. Un plan deportivo que quiso vivir junto a Ashlyn Castro.

Aparece Bellingham y el Bernabéu rompe en aplausos 😏#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/1IO4VCMVoW — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2025

Se trataba de la 27ª edición de la Liga y la imagen esperada de los dos juntos apareció durante la retransmisión en directo que ofrecía la plataforma DAZN, cuando la cámara dejó de enfocar al campo para mostrar al futbolista y su chica. Un momento que también se proyectó en las pantallas del campo y provocó un sonoro aplauso por los seguidores.