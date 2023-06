La notable ausencia de Sara Carbonero en una cita ineludible

Raquel Perera (48) ha copado numerosos titulares de la crónica social en nuestro país en los últimos días. Y no sólo (e indirectamente), por el mensaje con el que Alejandro Sanz (54) preocupó a sus más de siete millones de seguidores en redes sociales hace algunos días. Si no también, por la publicación de su libro, Para que no te olvides (Espasa), cuya presentación tuvo lugar este miércoles en Madrid.

La obra, escrita en forma de carta, pretende ser una guía con la que el lector aprenda a disfrutar más de los momentos felices y a «enfrentarse mejor a las dificultades con las herramientas y los valores fundamentales para entendernos a nosotros mismos, ganar autoestima y poder ser la persona que queremos ser, nuestra mejor versión». «Para que transmitamos a nuestros hijos la necesidad de ser, más allá de lo que el mundo exterior les reclame o les exija. Que manejen la fortaleza y la sensibilidad a partes iguales y que trabajen por la solidez interior. Que puedan vivir siempre, soportándose a ellos mismos con compromisos y determinación», relata Perera.

En este sentido, cabe destacar que, Para que no te olvides, es una obra escrita en honor a los hijos que la que fuera esposa del intérprete de Corazón partío y Amiga mía, tuvo con el cantante, Dylan y Alma, de once y ocho años respectivamente. Tanto es así, que el libro comienza de hecho con toda una declaraciones de amor a los pequeños: «Dylan y Alma, como madre, no puedo dejar de escalaros, observaros, respiraros, sentiros y amaros. Y tampoco de contaros lo que a mí la vida me ha dado y me ha quitado para ser la persona que soy ahora. He querido hacer el libro más bonito del mundo para vosotros. Con él, quisiera tocar el alma pura de vuestro destino, pero a falta de certeza de cómo será, deseo que el viaje mientras lo leéis esté lleno de perlas con las que hacer un buen collar de vida».

A la presentación del libro acudieron los familiares y amigos más allegados de Raquel, como la periodista Isabel Jiménez (41), quien fue la encargada de presentar el encuentro con la escritora. No estuvo, sin embargo, Sara Carbonero (39), con quien Perera mantiene una estrecha relación de amistad desde hace más de una década, cuando la psicóloga mantenía todavía una relación sentimental con Alejandro Sanz.

Pese a que la periodista no ha podido acompañar a su amiga en esta cita tan especial, sí ha hecho una mención especial al libro en sus redes sociales. Concretamente, al fragmente en que Raquel la nombra. «Amiga, eres esa primavera que siempre me recuerda que hay que estar preparados para el temporal que pueda venir, frío y calor en un mismo día, pero siempre floreciendo», dice la ex de Alejandro Sanz en el libro, a lo que Carbonero responde con un escueto pero revelador «Te adoro».

Raquel Perera habla del difícil momento de Alejandro Sanz

«Alejandro está cansado. Lleva mucho tiempo de gira. Son momentos puntuales. Lo mejor de todo es que lo ha reconocido». Estas son las palabras con las que Raquel Perera quiso tranquilizar a los allí presentes acerca del duro momento que estaría atravesando su ex marido. «Claro que sí, en nada. Es una persona muy querida y además, yo sé que va a darlo todo porque él solo sabe darlo todo en los escenarios», contó.

«Cuando una persona tiene un impacto público tan extenso y de alguna manera confiesa el sentirse triste y cansado, insisto, son dos cosas y dos sensaciones que podemos sentir en una noche donde estás cansado realmente y donde tienes una reflexión contigo mismo, te rodea el silencio y tienes un momento e introspección con uno mismo. Es algo súper natural, lícito y muy legítimo. Lo más importante de esto es aceptarlo, darte cuenta porque es la única manera de poner solución», añadió.

Raquel Perera y Alejandro Sanz se separaron en el año 2019 tras más de siete años de matrimonio y dos hijos en común.