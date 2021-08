Norma Duval vuelve a sonreír casi tres meses después de decirle adiós a su madre, Purificación Aguilera. Y lo ha hecho luciendo espléndida en la entrega de los premios ‘Mallorquín de Verano’ que entrega la Asociación del mismo nombre, y con el que reconocen la promoción de la isla por todo el mundo gracias a la labor de personalidades o entidades que, aun no siendo originarios de Mallorca, llevan su nombre por bandera .

La vedette ha sido la galardonada en esta nueva edición donde ha estado arropada por la gran mayoría de los suyos -su hijo Yelko fue el gran ausente de la velada-. Norma recogía la tarde del viernes 6 de agosto el premio que antes han otorgado a Kyril de Bulgaria; al exembajador de Estados Unidos en España, James Costos; a Diandra Douglas, exmujer del actor Michael Douglas; al presentador Joaquín Prat o al exbaloncestista Fernando Romay.

Su progenitora estuvo muy presente durante la velada. Fue ella quien la descubrió la isla a la que tanto adora y donde disfruta, cada verano junto a los suyos. «Mi madre venía a Mallorca ya desde joven. Ella sí que era una enamorada de este lugar cuando no tenía todavía esta fuerza turística», explicó. «A veces ayudaba como enfermera en una consulta de un médico y eso me hizo crecer y conocer bien a los mallorquines, a los que adoro».

Y está visto que el cariño es mutuo. Mallorquines de Verano la consideran «una de las máximas exponentes de la isla y habla de Mallorca siempre con respeto, cariño y admiración». La artista reconoció estar «feliz» por este premio y quiso dejar claro que «más que mallorquina de verano, soy mallorquina de corazón».

Además del premio, una pieza realizada en exclusiva por Gordiol, Norma Duval también recibió su ‘kit de mallorquinidad’ y no se olvidó de dar las «gracias por la compra de la semana», cuando recogió una cesta llena de productos locales.

Allí estuvieron Matthias Kühn, «que ahora pasa más tiempo en Suiza que en España». Su pareja desde hace más de una década no la dejó sola en un día tan especial para ella. Siguen juntos, enamorados aunque no quieren adelantar si finalmente pasarán por la vicaría. «De momento lo nuestro funciona, aunque tuvimos un pequeño bache en 2015, pero lo superamos», afirmó en el hotel donde tuvo lugar la entrega del premio y la cena posterior. «Queda tan mal decir que me voy a casar y no hacerlo al final, que prefiero ya no adelantar nada. Mi compromiso en estos últimos meses era con mi madre. Veremos a ver ahora qué ocurre».

Orgullosa de su familia, sus tres hijos y sus dos sobrinas, la ahora colaboradora de televisión tiene algo claro: «Espero que hereden de mí mi pasión por Mallorca». La isla le ha enamorado hasta el punto de incluso estar planteándose fijar allí su residencia «de manera permanente». Mientras toma esa decisión, Norma está contenta gracias a la agenda de trabajo tan repleta de compromisos que tiene: imagen de marca, colaboradora de TVE y participante en la segunda edición de ‘El Desafío’, el trabajo vuelve a ponerla en primera plana.