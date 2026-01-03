Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, emociona a todos al hablar de su enfermedad

La vida de Noelia López se truncó para siempre tras conocer que su marido había perdido la vida en un accidente de tráfico en el 2019 en Utrera. La tristeza inundó su vida y ahora, tras años de lucha, ha encontrado en sus hijas la fuerza necesaria para seguir adelante. Nunca pensó en tirar la toalla por ellas, pese a que un tiempo después del brutal accidente que le costó la vida al futbolista José Antonio Reyes, la joven tuvo que hacer frente a la lucha contra el cáncer dos veces. Sin duda, una noticia que volvió a tambalear los cimientos de su vida cuando pensaba que nada podría hacerlo. «Hace tres años me detectaron un tumor ginecológico inoperable», ha confesado ella en el plató de ¡De viernes!. «Después de lo de José, pensé que nada peor podía pasarme», ha reconocido. «Fueron todas noticias muy malas al principio», ha recordado.

Un sobrecogedor relato que hizo saltar las lágrimas de Bea Archidona, Lydia Lozano y Terelu Campos. Precisamente esta última, que ha vivido la experiencia del cáncer en sus propias carnes, había compartido unos momentos antes del programa con Noelia y habían intercambiado confidencias y pareceres que las habían unido mucho. Ante la atenta mirada de los colaboradores, la protagonista de estas líneas continuaba con su historia. «Fue un momento muy complicado y muy difícil de gestionar. Me causó mucha ansiedad y muchísimo miedo». Unos sentimientos que se apoderaron de la joven modelo «sobre todo por sus hijas», que aún eran muy pequeñas y tan solo tenían 5 y 9 años.

Noelia López en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Así les contó la enfermedad a sus hijas

Después de perder a su padre en un accidente de coche, las hijas de Noelia López podían perder a su madre y así lo pensó la sevillana cuando le diagnosticaron el cáncer. Sin duda, uno de los momentos más difíciles fue contarles la enfermedad: «No hablé de la palabra cáncer desde el principio. Les dije que mami estaba malita y que íbamos a rezar mucho y a pedir a papi».

Pero esto no terminó ahí. Después de finalizar el primer tratamiento, en la última revisión, le detectaron otro tumor contra el que tuvo que luchar. Su recuperación, sin duda y tal y como ella ha verbalizado, fue gracias a los especialistas sanitarios que la acompañaron. De la misma manera, asegura que fue «un acto de fe, confié muchísimo en Dios, en los médicos y tenía mucha ilusión por recuperarme».

Noelia López en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, consciente de que los tratamientos iban a desencadenar cambios físicos en su cuerpo, les adelantó a sus hijas lo que iban a ver tarde o temprano: «Les dije que había una medicina que se caía el pelo y mi peque me dijo que no me la tomara», desveló, evidenciando la inocencia de las menores.

«El pelo se empezó a caer en la primera quimio del segundo tratamiento», ha rememorado. A pesar de este drástico cambio, quiso hacer a sus dos hijas partícipes en todo momento y, para quitarle hierro al asunto, apareció con dos tijeras: «Les doy una a cada una y les dijo: ¡a cortar!». El pelo le iba cayendo poco a poco y hubo un momento en el que López ya decidió ponerse una peluca para el día a día que se quitaba durante la noche. «En una de estas se levantaron antes que yo y me vieron sin pelo», ha recapitulado. «Mami, qué guapa», me dijeron. «Me veían guapa como fuera», ha verbalizado muy emocionada.