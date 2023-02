Hacía tiempo que no sabíamos nada de Nicole Coste. Después de una etapa en la que la ex pareja del príncipe Alberto acaparó titulares por su ‘guerra’ abierta con la princesa Charlene que, por cierto, había causado bastante malestar en el soberano, la ex azafata togolesa había optado por el silencio. Es más, este año, ante la ausencia del príncipe Alberto en las celebraciones de Santa Devota -una de las fiestas más importantes del Principado- debido a su positivo por coronavirus, la madre de Alexandre Grimaldi no hizo acto de presencia en la misa en la catedral. Al fin y al cabo, en esta ocasión solo la princesa Charlene representó a la familia, ni siquiera Carolina de Hannover u otros miembros de la familia acudieron al acto.

A pesar de que a la ex pareja del príncipe Alberto no se la ha visto mucho en los últimos meses, parece que Nicole Coste sigue disfrutando de su vida de comodidades y lujos. Una situación que mantiene gracias al acuerdo al que llegó con el soberano tras el nacimiento de su hijo Alexandre, al que Alberto, al igual que en el caso de Jazmin Grace, ha reconocido. Pese a que ambos son mayores que los príncipes Jacques y Gabriela y que llevan el apellido paterno, no forman parte de la línea de sucesión, ya que no son fruto de una unión matrimonial, y la legislación del Principado es muy estricta a este respecto.

Aunque durante unos meses la relación entre el príncipe Alberto y Nicole fue algo tensa por las declaraciones de la togolesa a una conocida revista con motivo de la mayoría de edad de su hijo, parece que las cosas ahora se han calmado. Es más, antes de la Navidad, en un viaje a Estados Unidos en el que también estuvo la princesa Charlene, el príncipe Alberto aprovechó para ver a sus hijos Alexandre y Jazmin Grace. Un reencuentro del que Nicole Coste se encargó de tomar algunas fotografías para las redes sociales, y en el que no estuvo presente la princesa Charlene.

Ahora, Nicole Coste está disfrutando de unas vacaciones lejos del Principado. Tal como ella misma ha compartido en su perfil en las redes sociales -que es privado-, la togolesa se encuentra en un idílico destino junto a su hijo Alexandre. En concreto, Nicole ha viajado hasta Costa Rica, a la Península Papagayo. Algunas fuentes apuntan a que este viaje podría haber sido una estrategia de la togolesa para poner tierra de por medio después de las últimas polémicas con la princesa Charlene, que habrían supuesto un desencuentro con el príncipe Alberto, con el que siempre ha mantenido una estrecha relación.

Sea como fuere, la realidad es que la ex nadadora cada vez tiene su papel más asentado en el Principado, después de una etapa complicada por sus problemas de salud, y que, a día de hoy, la influencia de Nicole es más que cuestionable, a pesar de que durante la enfermedad de Charlene era una de las presencias más habituales de Mónaco. Lo cierto es que unas vacaciones en el Caribe no le vienen mal a nadie.