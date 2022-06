El nombre de Nacho Taboada ya es familiar en el marco de la crónica social de nuestro país. Desde hace unas semanas, el músico se encuentra en primera plana mediática tras salir a la luz su aparente idilio con Sara Carbonero. Pese a que ambos son muy celosos de su intimidad, han sido fotografiados por las calles de Madrid en actitud cómplice y cariñosa. Y, aunque la pareja del momento se mantiene en un segundo plano, ha sido inevitable que se conviertan en dos de los grandes protagonistas de este verano. Esto conlleva a que la vida del cantante de irremediablemente un giro de 180 grados, tanto en el tema personal como profesional. Sin ir más lejos, hace unas horas compartía a través de las redes sociales de Casa Valdés -su nuevo proyecto-, que había colgado el cartel de sold out para uno de sus conciertos.

“¡Vaya regalo, nos han dicho que habéis agotado todas las entradas para mañana en el Café Berlín! ¡Aquí estamos felices después de ensayar todo el día el señor Vanja, Javi, Pablo y un servidor!¡Estamos listos, mañana brindamos por la música juntos! Os recordamos que a las 8 y media abrimos puertas”, escribía emocionado sobre este proyecto musical. Es necesario indicar que, Taboada se dedica al sector musical y cuenta con su propio grupo.

Por si esto fuera poco, el recital que se celebraba la pasada noche del 29 de junio contaba con una asistente de excepción. Ni más ni menos que la propia Sara Carbonero acudía a la cita, como fan incondicional de su chico, en medio de una gran expectación mediática a las puertas de la sala. Haciendo gala de su particular estilo boho y sin querer hacer declaraciones, la periodista daba el toque de brillo a un concierto de una modesta banda que ya goza de una gran popularidad por causa del ya conocido como efecto Carbonero. Una relación causa que ya ha tenido, como hemos podido comprobar, su primera cruz casi antes de empezar.

Es un hecho que la figura de Nacho Taboada se ha convertido en un gran reclamo para los medios de comunicación, pero al parecer, al salir a la luz su noviazgo con la periodista se ha blindado ante cualquier entrevista. Look ha intentado ponerse en contacto con su representante, pero sin éxito. Quien sí ha logrado una entrevista ha sido la periodista Tamara García Copado, pero la experiencia de tener cara a cara a uno de los personajes más perseguidos de nuestro país, no ha resultado ser del todo agradable porque Nacho Taboada ha instalado en su modus operandi la ley del silencio, tanto en el terreno musical como personal, por lo que el encuentro que tuvieron se convirtió en un tenso momento por el que tuvo que pasar la comunicadora.

Este hecho, ocurrió hace unos días, cuando Taboada dejaba plantado a un conocido medio, tras haber pactado un entrevista y haber acudido al encuentro como se había acordado, un hecho que le ha puesto de nuevo en el ojo del huracán. Nacho pactó una entrevista con Bekia, revista digital, pero el entrevistado, una vez cara a cara con su entrevistadora, no se sentía del todo cómodo, a pesar de haber sido su propio representante el que gestionó la entrevista. Uno de los requisitos del encuentro era «no hablar de su vida privada» y así fue, pero parece ser que no fue suficiente. Look se ha puesto en contacto con Tamara García Copado, la periodista que vivió este episodio y esto es lo que nos ha contado al respecto. “Me escribió el representante para entrevistarle y para dar a conocer su música. En todo momento me dijo que no iba a hablar de su vida personal, pero yo acepté la entrevista sabiendo que no iba a hablar nada en relación con Sara Carbonero. Le quisimos dar la oportunidad de que presentara su música”, nos explica Tamara.

Sobre el momento en el que Nacho Taboada llegó al plató, la redactora nos detalla que Nacho preguntó que cómo era la entrevista. Al ver las cámaras fue cuando comenzó a ponerse nervioso. “Detalle que ya sabía el representante”, añade Tamara para después explicar que Taboada “no soltó el teléfono en ningún momento”. “Se sentó, se puso el micrófono y justo antes de dar al play tener todo preparado, se quitó el micrófono y dijo: ‘No, no me apetece hacer la entrevista’. Fue entonces cuando le pregunté el motivo y me respondió que no estaba en un buen momento y que no lo veía apropiado”, confiesa la periodista, dejando claro que en todo momento solo le iba a preguntar por sus proyectos musicales, incluso le llegó a mostrar el papel en el que tenía escritas las preguntas. Pero no fue suficiente.

En medio de esta incómoda situación, fue el representante quien intervino y llegó a decir a Tamara que igual había sido “su problema”, dando a entender que lo sucedido se había producido fruto de un malentendido y que, probablemente él no fue del todo claro. “Él dijo que no quería que le relacionaran con un medio que publica cosas de celebrities”, explica la redactora del citado medio. Antes de marcharse, el representante quiso mediar al ser consciente de lo incómoda que estaba siendo esa escena. Días después de lo ocurrido, García Copado no ha obtenido una respuesta, ni por parte de la persona encargada de la imagen de Nacho, ni del propio artista.