Muere por atragantamiento con una zanahoria la esposa de José Cabrera, forense de ‘Cuarto Milenio’

El mes de abril no está acabando de la mejor manera para el doctor José Cabrera. El forense más conocido de la televisión ha tenido que hacer frente a uno de los varapalos más dolorosos de su vida: la muerte de su mujer. Un trágico suceso que ha tenido lugar de la manera más inesperada tanto para él como para sus seres queridos.

Ha sido Vanitatis en exclusiva el medio que se ha hecho eco de la triste noticia. Al parecer, el doctor en Medicina se encontraba en Marbella disfrutando de una escapada vacacional con su esposa. Un viaje que parecía idílico hasta que ambos decidieron acudir a un restaurante para degustar una deliciosa comida que terminó de la peor de las maneras. Y es que, pese a que todo iba con absoluta normalidad, la señora en cuestión se empezó a encontrar mal tras ingerir una zanahoria. Los profesionales médicos se presentaron en el local en pocos minutos e hicieron todo lo que pudieron para salvar su vida, pero no consiguieron reanimar a la mujer, que terminó asfixiada por el atoramiento del vegetal en la glotis, dejando en shock a todos los presentes en el comedor, y especialmente a su marido.

Desde el medio citado se han puesto en contacto con Cabrera para enviarle apoyo en tan difícil momento, pero lo cierto es que “el dolor de José es tal que, aparte de dar las gracias, solo se remite a los hechos ocurridos y no quiere ahondar más en el suceso”, según han desvelado.

Una tradición empañada por la tragedia

Esta no era la primera vez que José Cabrera y su esposa viajaban a la ciudad malagueña. Cada vez que tenía oportunidad, el matrimonio acudía a Marbella para disfrutar de las vacaciones y descansar así, ajenos al ajetreo propio de la capital. De esta manera, el psiquiatra intentaba reponer fuerzas para volver a Cuarto Milenio con más fuerza que nunca. Un puesto de trabajo que no ha abandonado pese al fallecimiento de su esposa, ya que de hecho, durante la noche del pasado día 21, el colaborador acudió al programa dirigido por Iker Jiménez para demostrar que “la vida sigue” y que su labor como médico forense al frente del espacio televisivo seguirá siendo igual de eficaz que de costumbre.

No hay duda de que este suceso marcará un antes y un después en la vida de Cabrera. Su esposa se había convertido en uno de los pilares fundamentales de su vida, siendo su mayor apoyo cuando ha decidido tomar caminos profesionales como el del mundo de la televisión. No obstante, su experiencia profesional no se ciñe a las pantallas, habiendo recibido la Cruz del Mérito Policial con distintivo blanco hace casi dos años. Además, el especialista en Medicina Legal Forense y Psiquiatría ha pasado por distintos ámbitos, entre los que destaca como médico militar, forense en hospitales y director general de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, habiendo enfocado su camino finalmente en la psiquiatría y la medicina legal privada.