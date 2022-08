Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país durante la temporada estival. El motivo no es otro que el de la crisis matrimonial que está viviendo con su marido, José Ortega Cano. Es una realidad, ya confirmada por la propia exfrutera que, no atraviesa su mejor momento sentimental. “Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy”, dijo visiblemente afectada el pasado mes de julio en Viva la vida.

Precisamente, era en el espacio presentado por Emma García donde la diseñadora ponía un punto y aparte en lo que es su trayectoria televisiva. Hace dos años, Ana María se convertía en el fichaje estrella del programa que amenizaba las tardes de los fines de semana, ya que su emisión llegaba a su fin este mismo verano. De esta manera, Aldón se quedaba fuera de la pequeña pantalla, pero tal y como revelaba hace unas horas en exclusiva este digital, la mujer del torero podría tener en mente otro proyecto que tiene relación con Telecinco.

Es Sálvame quien ha planteado a la gaditana la posibilidad de incorporarse a su plantilla adquiriendo así un rol de colaboradora. Dicha propuesta, a la que todavía Ana María no ha respondido, pero que podría ser un punto de inflexión en su vida. Por ahora, no ha habido un “no” rotundo por su parte, por lo que queda en el aire la posibilidad de que en la conocida ‘vuelta al cole’ se convierta en uno de los nuevos rostros del programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez.

Esta actitud en medio de la polémica sobre los rumores de separación con Ortega Cano recuerda a la que tomó en su día Rosa Benito en relación a su matrimonio con Amador Mohedano. En medio de la sobreexposición de Sálvame, ya que la ganadora de Supervivientes 2011 formó parte de la cuadrilla de colaboradores, tomó la determinación de romper su historia de amor con el hermano de Rocío Jurado.

En 2013, durante una emisión del espacio se sinceró en pleno directo. “Es una situación que a nadie le gustaría pasar. No me gusta lo que estoy viviendo porque, además, no me lo merezco. El dolor que tengo no me lo merezco. Entonces ahora, lo que yo ya no me creo es que me digan que me quiere -hace referencia a Amador- (…) ya soy muy mayor, ya he vivido mucho y he pasado mucho…”, comenzó diciendo. “Lo que quiero es estar tranquila y con una persona con la que pierdes la confianza, no puedes más. No quiero luchar más. Voy a luchar por mis hijos y por mí. Yo estaba enamoradísima de él. Él se ha cargado esta historia poco a poco”, añadió.

La ruptura de Amador y Rosa fue una de las más comentadas por aquel entonces y para poner punto final a esa relación, la televisiva quemó unas alianzas en directo, reflejando así el simbolismo de ese cierre de etapa. Sin embargo, no eran las verdaderas, aunque en un primer momento David Valldeperas le propuso que así fuera. “Que no, que no quemé mis alianzas. Eso es lo que quería Valldeperas, ¡pero no lo consiguió gracias a Dios!”, comentó Rosa Benito en las redes sociales junto a una fotografía con los anillos de su boda.

¿Se producirá también una ruptura televisiva entre Ana María Aldón y José Ortega Cano? Por el momento, para ver eso, hay que esperar para ver cómo se desarrollan los hechos.