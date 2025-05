Mery Turiel es una de las influencers más reconocidas del país. La creadora de contenidos fue de las pioneras en profesionalizar las redes sociales y en sumar seguidores hasta conseguir el millón de personas que cada día siguen su rutina, sus looks y su contenido de lifestyle. Sin embargo, en abril del 2024, la joven de 31 años sorprendió a sus followers con una inesperada noticia: sería mamá y no lo haría en solitario, si no con su pareja, desconocida en su comunidad.

El motivo por el que Mery Turiel no expone a su chico en redes

Tras anunciar su embarazo, las redes sociales ardieron tras preguntarse quién era la pareja de la creadora de contenidos, que en el pasado relacionaron con Diego Matamoros. Sin embargo, fue ella misma la que en un principio hizo caso omiso a los comentarios y se dedicó a contar lo justo y necesario de su embarazo, como el anuncio del mismo: «No tengo hijos, pero sí un folio en blanco. Aquí va una carta para él, ojalá un día la leas. Viaja, viaja solo y acompañado, en familia y enamorado. Viajar es la única cura. Bueno, y unos cuantos libros contra la estupidez. Sé fiel, a tu pareja, a tus valores, a tu gente y también a ti mismo». Además, durante la gestación, también contó cómo estaba viviendo el proceso: «Me parece increíble que nuestro cuerpo sea capaz de crear una vida y que durante meses puedas sentir las pataditas y movimientos de una futura personita».

Ana Moya compartió una imagen del día de su boda en la que aparecen Mery Turiel y su chico. (FOTO: REDES SOCIALES)

Poco tiempo después, La cuenta de Instagram, La cuernis, destapó algunas pistas de la pareja de Turiel. Aunque no dijo su identidad, contó que se traba de un hombre portugués que residía en Ámsterdam. Un dato que no extrañó a los seguidores de la influencer ya que, meses antes, era habitual ver a la creadora de contenidos en los Países Bajos.

Solo un par de meses después, la cuenta Salseología descubrió una foto del novio de Turiel. Concretamente fue en la boda de Ana Moya y Diego Conde, a la que acudieron varios rostros conocidos. A través de redes sociales, el recién convertido matrimonio compartió una imagen de varios invitados, entre los que se encontraba Mery con su chico. Un detalle del que se percataron los seguidores de las influencers: «Ana Moya enseñando al churri de Mery Turiel».

Meses después, y tras convertirse en madre, en la segunda edición de los Gen Z Awards, Mery Turiel expuso el motivo por el que no tenía pensado mostrar al padre de su hijo. «Mi trabajo va por otro lado y lo he hecho por salud mental, por tener esa parcela de mi vida ajena a este mundo. No depender de exponerles. La gente que me sigue es súper respetuosa. A mí me permite convivir con esta profesión de una manera más saludable. Es una manera de proteger mi salud mental», dijo en Divinity.