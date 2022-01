Los momentos más épicos de Julián Muñoz e Isabel Pantoja

Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Ya no queda nada de aquel romance que se convirtió en uno de los más mediáticos de la prensa rosa de nuestro país. Corría el año 2003 cuando el expolítico y la tonadillera se conocieron. Primero fueron amigos, pero la complicidad y la conexión hicieron que dieran un paso más en su relación. Tanto fue así que el que fuera alcalde de Marbella por aquel entonces tomó una importante decisión, la de pedir el divorcio a su mujer, Mayte Zaldívar. Son muchos los momentos los que vivieron Julián e Isabel, pero hay algunos que han quedado marcados para siempre. Desde Look vamos a recordar algunos de ellos.

“Dientes, dientes, que es lo que les jode”

Tal y como relató Julián Muñoz en su propio documental, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, ni él ni Isabel Pantoja tenían una buena relación con la prensa y es por eso que en más de una ocasión se vieron en vueltos en polémicas que los colocaron en el ojo del huracán. Durante uno de sus paseos, la tonadillera le aconsejó al expolítico que sonriera ante las cámaras fue entonces cuando salió a la luz la famosa frase de: “Dientes, dientes, que es lo que les jode”.

El día que dieron a conocer su romance

En 2003 es cuando Isabel Pantoja y Julián Muñoz hacen público su romance. Se dejan ver juntos en actitud cariñosa durante El Rocío. Aunque cuando la prensa pregunta a la tonadillera sobre su nuevo amor, prefiere guardar silencio y hacer gala de su sinceridad. Este es sin duda, uno de los momentos más importantes de su historia de amor, ya que coincide cuando el expolítico anuncia que se va a divorciar de Mayte Zaldívar.

Visita de Isabel Pantoja a Julián Muñoz a la cárcel

Octubre de 2006. Esa es la fecha en la que Isabel Pantoja y Julián Muñoz se ven por primera vez después del que el que fuera alcalde de Marbella entre 2002-2003 ingresara en prisión.

La tonadillera entró en el recinto penitenciario situado en Jaén alrededor de las 14:00 horas. Lo hizo en un Range Rover negro con los cristales ahumados para evitar más expectación de la que ese momento estaba generando. Se bajó del vehículo tapándose con un paraguas que la protegía de la lluvia que caía en esos momentos. Después de cuatro horas, en torno a las 18:00 de la tarde, la madre de Kiko Rivera abandonaba las instalaciones.

Tal y como reveló el propio Julián Muñoz en su documental, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, la artista y él solo tuvieron dos encuentros íntimos. «Yo estaba obsesionado con ella. No pensaba en otra cosa. Las 24 horas del día me las pasaba pensando en ella», relató Muñoz hace unos días en la primera entrega de la entrevista conducida por Paloma García-Pelayo.