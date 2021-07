Las misteriosas palabras de Rocío Carrasco horas antes de desvelar su mayor deseo

Rocío Carrasco ha renacido como el ave fénix. El pasado mes de marzo, la hija de ‘La más grande’ rompió su silencio gracias a su propio documental: ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Durante los 12 episodios que formaron la docu-serie, Rociíto narró cómo fue su relación con Antonio David Flores y el motivo del distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores. Un relato con el que se ha conocido otra versión de la historia. Este viernes, Jorge Javier Vázquez anunció en el ‘Deluxe’ que el lunes 5 de julio, la hija de Rocío Jurado sería la protagonista indiscutible de ‘Sálvame’. Como era de esperar, las especulaciones no han tardado en llegar. De hecho, ‘Socialié’ ha podido pasar unas horas con la hija de Pedro Carrasco mientras acudía al concierto de Daniel Casares, uno de los guitarristas flamencos del momento.

El reportero del citado formato le pregunta que cómo se presenta el verano y Rocío no tarda en esbozar una sonrisa. “Bien, haciendo cosas. Estamos preparando la segunda temporada, ‘En el nombre de Rocío’”, ha explicado, aunque también ha puntualizado que no sabe cuando tendrán lugar las grabaciones. “Eso habrá que hablarlo con los jefes, pero supongo que ahora prepararemos todo y luego ya empezaremos…”, ha añadido emocionada. “Esto me ha cambiado para siempre”, ha dicho feliz de poder haber contado su relato.

Además, Rocío Carrasco está ultimando los últimos detalles del musical dedicado a su madre en el que Anabel Dueñas es la protagonista. En relación a lo que ocurrirá en unas horas, la madre de Rocío Flores ha confesado que no está nerviosa, sino “contenta”. “Hacía mucho tiempo que no me sentía así”, ha contado. El redactor, ha insistido, pero la empresaria no ha querido revelar ninguna pista. “Habrá que esperar al lunes”, ha comentado con humor. Sobre el rumor de que esté embarazada, Carrasco ha puesto cara de ingenua antes las cámaras. “¿Cómo? ¿Qué ha pasado?», ha dicho entre risas.

La primera entrevista de Antonio David Flores

Ha pasado casi una semana desde que Antonio David Flores reapareciera tras conceder su primera entrevista para el canal de Youtube de Juan José Menéndez. Una conversación que duró aproximadamente dos horas en la que el excolaborador de ‘Sálvame’ se abrió en canal tras el documental de su exmujer, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Nada más empezar lanzó un mensaje de agradecimiento para todas aquellas personas que creen su testimonio. “Ahora estoy como tranquilo, sereno y con fuerza, pero he tenido días realmente muy complicados. He estado semanas sin salir de mi casa y encima teniendo que tener buena cara para que mis hijos vieran que no había ningún problema cuando por dentro estaba destruido. He sentido miedo y vergüenza al salir a la calle”, expresó entre lágrimas. «Se ha hecho mucho daño… nos han señalado mediáticamente ante todo un país», añadió el exguardia civil.