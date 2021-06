Antonio David Flores vuelve a la palestra. Y lo hace con la que será su primera entrevista tras la polémica suscitada por la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Según publica ‘Informalia’, su reaparición será el domingo 27 de junio a las 21:15 en CadenaJuanjoVlog, el canal de Youtube de Juan José Menéndez. Una entrevista que dará de manera gratuita, y que se ha encargado de promocionar el propio bloguero que cuenta con 400.000 suscriptores.

Todo apunta a que el excolaborador de ‘Sálvame’ ha elegido este canal por ser uno donde más se le ha defendido durante la emisión de los 12 episodios y las 2 entrevistas en directo que ha dado la hija de Rocío Jurado. “Es un regalo que él nos hace”, ha dicho el youtuber refiriéndose a que su invitado no cobrará por sus palabras.

Será un directo en el que también participarán algunos colaboradores de Juanju, que ha dejado claro que no será una conversación en la que el malagueño pueda verse comprometido. “Quiero que cuente lo que él quiera, no voy a incomodarlo”, ha dicho. Y también ha señalado que se pondrá en contacto con el abogado de Antonio David Flores, Iván Hernández, “para ver qué cosas se pueden hablar y cuáles no, porque hay temas delicados que están en proceso y no queremos comprometerlo ni perjudicarlo”.

Días antes de conocerse este gesto de Antonio David Flores, ’20 Minutos’ publicaba que el padre de Rocío Flores “no está dispuesto a detener la guerra”. El digital explicaba además que “cuenta con documentación suficiente para desmontar cada una de las acusaciones que pesan en su contra y advierte de que gran parte de los papeles que mostraron en la docuserie fueron alegremente manipulados”.

Sin petición de reapertura

Mientras que Antonio David prepara su vuelta, ‘La Razón’ ha publicado en exclusiva que Rocío Carrasco no ha pedido la reapertura de su caso contra el padre de sus hijos. Una información avalada, como asegura el periódico en su edición digital, tras haber tenido acceso al auto y después de haber podido hablar con miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Tres meses después del final de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y después de que Rociíto asegurase en plató que “cree en la justicia porque vivimos en un Estado de derecho”, su denuncia contra Antonio David por lesiones psicológicas, sigue sobreseída de manera provisional, en el Tribunal Supremo desde el año 2018. Carrasco quiere que la escuchen en sala y la única manera que tiene de conseguirlo es aportando nuevos testimonios o denuncias que apoyen su testimonio.

Han sido varios los que han surgido a lo largo de la emisión del documental -el de su amiga Cristina Cárdenas o el del paparazzi conocido como ‘el Chori’-, que ha supuesto una auténtica bomba televisiva y que ha tenido una tremenda repercusión social.

A trámite la denuncia contra Irene Montero

Donde sí ha habido ‘movimiento judicial’ ha sido en lo referente a la valoración que realizó la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras escuchar a Rocío. A través de un tweet, Montero escribía: “El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo”.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021



‘La Razón’ también adelanta que más de 20 asociaciones, lideradas por la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género-Madrid (Genmad) interpusieron una denuncia contra la responsable de la cartera de Igualdad ante la Comisión Europea. En ella alegaban vulneración del derecho a la presunción de inocencia, haciendo clara referencia a Antonio David Flores. Una denuncia que, según el diario, ha sido admitida a trámite.