Milagro, el pueblo de las verbenas de Santos Cerdán y del "comedor de Sánchez"

Santos Cerdán declaró el lunes 2 de febrero de 2026 ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Lo hizo en calidad de testigo en el denominado caso Leire, una investigación judicial que trata de esclarecer si existió una actuación coordinada para obtener información sensible o comprometida sobre jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil a cambio de favores. Menos de veinticuatro horas después de esa comparecencia judicial, el ex secretario de Organización del PSOE estaba ya en su pueblo natal, Milagro (Navarra), participando en las fiestas de San Blas y dejándose ver en la verbena del casino local como un vecino más.

La escena no pasó desapercibida. El martes 3 de febrero, a media tarde, la orquesta Welcome Band actuaba en la Sociedad Recreativa Cultural San Blas, el histórico casino del municipio. Entre el público, copa en mano y sin aparente incomodidad, se encontraba Cerdán, que apenas unos meses antes había salido de prisión provisional tras pasar 142 días encarcelado por su presunta implicación en una trama de amaños de obra pública. «Aquí tenemos a Santi como si nada hubiera pasado», resumía un vecino ante la sorpresa generalizada.

Santos Cerdán en el Senado. (Foto: Gtres)

La reaparición festiva del ex dirigente socialista contrasta con la gravedad de las causas que todavía pesan sobre él. Cerdán está siendo investigado en el marco de una macrocausa por presuntos amaños de contratos públicos que alcanzarían los 657 millones de euros, con un desfase de cinco millones no justificados y con la sospecha de que habría gestionado al menos 620.000 euros en comisiones procedentes de fondos públicos. Esa investigación le llevó a ingresar en prisión provisional hasta el pasado 19 de noviembre, cuando el juez consideró mitigado el riesgo de destrucción de pruebas y acordó su puesta en libertad con medidas cautelares.

Entre esas medidas se incluyen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, lo que no le impidió, una vez cumplida su cita judicial en Madrid, regresar a Milagro para sumarse al ambiente festivo. Durante las celebraciones de San Blas, Cerdán ha sido visto comiendo y cenando fuera prácticamente a diario, asistiendo a conciertos en el casino y compartiendo vermut en bares habituales como El Olivo o El Burgalés, dos de sus locales de referencia en el municipio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José M. Cambra Amigot (@yo_soy_de_milagro)

El bar El Olivo, de hecho, tiene un significado especial en su trayectoria. Allí llevó a comer a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en marzo de 2017, cuando el actual presidente del Gobierno recorría España para recuperar el liderazgo del PSOE. En el establecimiento aún se recuerda aquella visita y se mantiene, de forma casi simbólica, una sala conocida como el «comedor Pedro Sánchez».

La normalidad con la que Cerdán y su entorno se mueven por el pueblo es otro de los elementos que más llama la atención. Su esposa, Paqui Muñoz, es habitual del Burgalés por las mañanas, y su hermana, Belén Cerdán, sigue ocupando un cargo en el Ayuntamiento de Milagro, donde ejerce como teniente de alcalde no adscrita tras abandonar el PSN. Belén ha participado activamente en los actos oficiales de las fiestas, incluida la procesión de San Blas, reforzando esa imagen de continuidad institucional pese al escándalo judicial que rodea a la familia.

Santos Cerdán, de fiesta en Milagro. (Foto: RRSS)

Milagro, una localidad de poco más de 3.600 habitantes, vive estos días dividida entre quienes prefieren no hablar del asunto y quienes observan con perplejidad cómo la vida del exdirigente socialista parece haber recuperado un ritmo casi idéntico al de antes de su ingreso en prisión. Mientras en Madrid avanzan las investigaciones y se acumulan las citaciones judiciales -incluida la posibilidad de que tenga que comparecer por presunto falso testimonio-, en su pueblo natal Cerdán se mueve entre fiestas, conciertos y sobremesas.