Paula Echevarría y Miguel Torres han formado un tándem sentimental inseparable en los últimos años. Era en 2018 cuando la pareja decidía hacer oficial su noviazgo y, desde entonces, no han parado de vivir momentos muy importantes juntos, como por ejemplo el nacimiento de su hijo. Pero, lo cierto es que, más allá de la faceta familiar que muestran en redes a través de tiernas y emotivas instantáneas, la influencer y el exfutbolista parecen empezar a tener una agenda profesional muy vinculada a pesar de pertenecer a ámbitos laborales muy distintos. Prueba de ello ha sido la última entrega de Mask Singer, el programa presentado por Arturo Valls donde personajes famosos se disfrazan e interpretan una canción para ser valorados por los investigadores sin revelar su identidad.

En esta tercera temporada, era la primera vez que los espectadores veían una doble máscara en Mask Singer. Se trataban de dos alienígenas que, revelando poco a poco ciertas pistas sobre su identidad, han conseguido llegar hasta el primer Asalto Final del programa. La pasada noche, la pareja interpretó la canción de Mon Amour de Aitana y Zoilo, pero, confiando en sus sospechas, Ana Obregón y Javier Ambrossi apostaban por su teoría y hacían que la pareja se deshaciera de su máscara. Fue en ese momento cuando todos fueron conocedores de que Paula Echevarría y Miguel Torres se encontraban bajo el disfraz.

«Sois demasiado listos. Ha sido divertidísimo, nos ha encantado todo, desde grabar la canción hasta la coreografía. No lo sabe nadie, ni mi hija», aseguraba con humor la intérprete. Pese a que han confirmado que ha sido una experiencia inolvidable, la pareja sentimental, y ahora también musical, ha manifestado que los ensayos no fueron nada fáciles en un principio: «El primer ensayo fue horrible, pensábamos que no podríamos hacerlo. Yo tenía pesadillas por la noche pensando que iba a tener que salir a defender aquel traje. Era imposible, te lo prometo, Arturo», aseguraba Echevarría.

Por su parte, Miguel Torres sostenía que «había sido un juego maravilloso». Señalaba que los conocimientos del jurado eran muy altos y que la máscara doble fue uno de los puntos que les motivó a participar juntos en esta aventura. «Para mí ha sido un regalo y os lo agradezco, de verdad».

Este proyecto profesional ha sido el primero que han realizado en conjunto para la televisión. De esta manera, Miguel Torres ha dejado a un lado, aunque sea por un momento, su faceta más empresarial vinculada al mundo deportivo para debutar en el entretenimiento de la mano de la protagonista de la éxitosa serie Velvet. Actualmente, la asturiana también es uno de los rostros conocidos que encabeza el jurado de Got Talent, el concurso de Mediaset donde comparte rodaje con Risto Mejide y Edurne, entre otros.