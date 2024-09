Miguel García Golding: todo sobre el futuro marido de Jaime Cantizano

Jaime Cantizano atraviesa el que es uno de sus mejores momentos personales tras confirmar que pasará por el altar con su actual pareja, Miguel García Golding. Será el próximo verano cuando pongan el broche de oro a su historia de amor tras varios años juntos. Después de conocerse esta buena nueva, Cantizano publicó la que es la primera imagen con su futuro marido. A través de su perfil de Instagram colgó una fotografía en blanco y negro en la que también aparecían dos amigos. «Ellos son lo mejor que tiene Madrid. Por muchos años», expresó, emocionado.

Pero, ¿qué se sabe de Miguel García Golding? Aunque la discreción está presente en todo momento en la relación con Jaime Cantizano, lo cierto es que conforme va pasando el tiempo van saliendo a la luz más detalles acerca de Golding.

Es director de cuentas en LENOM desde abril de 2023. En dicha empresa

trabaja para clientes de distintos sectores, estrategia digital, coordinación de proyectos y gestión de equipos. Antes de lograr este cargo, Miguel fue responsable de Marketing Digital de Centros Único. A lo largo de su trayectoria profesional, también ha formado parte de Christie’s International Real Estate, en Ibiza, donde ejerció el rol de Marketing Manager. En cuanto a su formación académica, Golding es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y es especializado en Marketing y Publicidad, y cuenta con un máster en Estrategia y Creatividad Publicitaria, ambos obtenidos en la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Por otro lado, a través de su perfil de Instagram también ha mostrado otra faceta, y es la de su amor por el arte. El prometido de Jaime Cantizano pinta cuadros contemporáneos que vende, lo que significa que esta pasión se convierta en una fuente de ingresos para él.

La emoción de Jaime Cantizano

Durante una reciente intervención televisiva, el presentador expresó cómo se siente al dar este importante paso en su vida. «Me caso y claro que me caso. En verano es cuando uno puede descansar e irse de vacaciones», indicó en Espejo Público. «Todavía queda un año. Evidentemente, claro que hay que ponerse ya a ello, pero sí, me caso, claro que me caso», añadió. «La boda será en verano, es la mejor fecha, cuando uno tiene que descansar y cuando uno puede irse de vacaciones», explicó con una sonrisa de oreja a oreja.