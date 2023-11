Debido a la delicada situación que atraviesa el país con motivo de la ley de amnistía que quiere implantar el actual presidente del Gobierno, en funciones, Pedro Sánchez, se ha producido un malestar en la ciudadanía. Motivo por el que las protestas y manifestaciones no cesan. Asimismo, han sido varios los rostros conocidos los que se han pronunciado a través de las redes sociales posicionándose y alzando la voz.

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados / Gtres

Miguel Bosé estalla contra Pedro Sánchez

Este es el caso, por ejemplo, de Miguel Bosé. El cantante, que no suele tener reparo a dar su opinión, ha seguido la misma fórmula, lo que le ha llevado a estallar contra el político a través de su perfil de Instagram, donde reúne un millón de seguidores. «La traición se paga. Y se paga pronto y muy cara», comienza diciendo en un escrito que, como era de esperar, ha logrado un gran número de interacciones. «Aquí tenéis una muestra de lo poquísimo, por no decir nada que le importamos al gobierno de Sánchez y a toda su camarilla. Pero, arrieros somos… Apoyo absoluto e incondicional a toda la gente que baja a diario a las calles a pelear por su soberanía, su identidad y su país. Siempre», sentencia, visiblemente molesto y dejando clara su postura política.

María Pombo contra Pedro Sánchez

Sin embargo, no ha sido el único que ha dado un paso al frente. María Pombo que siempre se ha mantenido al margen en este sentido ha querido también manifestarse en forma de post, también en las redes sociales. 2Hace un tiempo dejé de opinar porque parece que cada vez tenemos menos libertad, pero es tan triste lo que estamos viviendo que no me puedo quedar callada. Lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos. La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país», escribe.

María Pombo en un evento / Gtres

Ana Obregón se pronuncia

Se suma a la lista de famosos que alzan su voz Ana Obregón, que también se pronunció hace unos días. «España no es negociable. Por la igualdad. Domingo 12 noviembre a las 12», escribió sobre la manifestación que convocó el Partido Popular.

Susana Griso/Gtres

La opinión de Susanna Griso

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, dio su punto de vista este pasado miércoles durante su entrevista con la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. «Pedro Sánchez cumple su palabra», dijo la entrevistada en un momento a lo que la periodista respondió, en tono irónico: «Eso de que Pedro Sánchez siempre cumple su palabra, no sé ministra cómo lo va a defender usted. Si quiere le hago aquí el listado de los incumplimientos». Después, Griso comenzó a enumerar uno tras otro: «Negó que la amnistía tuviera cabida en la Constitución; aseguró que los independentistas no conseguirían ni la amnistía ni el referéndum; rechazó que un político pueda indultar a otro; prometió traer a Puigdemont de vuelta a España para que pudiera ser juzgado; prometió reformar para que el Gobierno no eligiera a los magistrados del Constitucional; nombró ministra de Justicia a la fiscal general del Estado…».