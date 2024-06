Madrid acogió este miércoles, 26 de junio la fiesta para conmemorar el 30 aniversario de la revista GQ. Cita que no quiso perderse Miguel Ángel Muñoz, quien tras posar en el photocall habilitado atendió a los medios de comunicación allí presentes.

Después de hablar de la situación laboral que atraviesa, el intérprete que formó parte del elenco de la mítica serie Un paso adelante reaccionó, tímidamente, a las preguntas sobre su madre, Cristina Blanco, quien se encuentra en una residencia después de que tuvieran que amputarle la pierna izquierda.

Miguel Ángel Muñoz en un evento. (Foto: Gtres)

Miguel Ángel Muñoz sobre su madre

El actor siempre ha hecho gala de su habitual discreción en todo a lo relacionado con su esfera más personal, sobre todo, en lo que concierne a su progenitora. Sin embargo, hizo una excepción. Antes de marcharse, los periodistas quisieron mandar todo su cariño a Cristina. «Queremos que le mandes un cariño muy grande y un saludo cariñoso a tu madre. ¿Cómo está?», dijeron. Gesto que agradeció humildemente Muñoz. «Bueno, yo se lo daré de tu parte», comentó con una sonrisa. «Se lo doy todas las semanas», añadió también, dejando patente que tiene contacto diario con ella.

Miguel Ángel Muñoz posando en el photocall. (Foto: Gtres)

Una publicación dedicada a su madre

A través de las redes sociales, el intérprete también ha querido mostrar tu su afecto a su madre en alguna ocasión. Sin ir más lejos, el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Miguel Ángel Muñoz aprovechó para compartir una fotografía junto a su progenitora en la que aparecen ambos posando ante el objetivo de la cámara. Un recuerdo que fue acompañado de una declaración muy sentida. «Hoy en el set de La Moderna me han preguntado por 2 mujeres a las que admiro. Aquí tenéis a 2 de ellas. A las más importantes. A mi madre y mi tata», escribió, con orgullo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz)

¿Qué le ha pasado a Cristina Blanco?

La que fuera una de las videntes más mediáticas de los años 90 llevaba alejada de la esfera pública años. Sin embargo, el pasado mes de noviembre el nombre de Cristina Blanco volvió a acaparar titulares en el papel cuché. ¿El motivo? Estaba ingresada en un hospital y había sufrido la amputación de la pierna izquierda.

El actor ha sido el encargado de ofrecer todo tipo de comodidades a su madre, que se encuentra en una residencia a 90 kilómetros de Madrid. Y es que, después de este revés de salud, Cristina ha tenido que adaptarse a su nueva situación y no ha sido fácil, aseguró Semana. Debido a sus problemas de movilidad no es habitual que salga del centro. Sin embargo, le gusta acercarse a almorzar a algún restaurante cercano o dar una vuelta por el casco antiguo. «Me encuentro muy bien, muy cuidada, como en familia», aseguró la propia ex vidente. Por otro lado, confirmó que su hijo está muy pendiente de ella y que la llama a diario. También la visita cuando sus compromisos profesionales se lo permiten. Lo mismo ocurre con sus otras dos hijas; Gabriela y Nabila, de origen boliviano, que adoptó siendo unas niñas.