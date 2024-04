Primeras imágenes de Cristina Blanco, madre de Miguel Ángel Muñoz, tras haber perdido una pierna

La que fuera una de las videntes más mediáticas de los años 90 llevaba alejada de la esfera pública años. Sin embargo, el pasado mes de noviembre el nombre de Cristina Blanco volvió a acaparar titulares en el papel cuché. ¿El motivo? Estaba ingresada en un hospital y había sufrido la amputación de la pierna izquierda. Cinco meses después de conocerse su estado de salud han trascendido las primeras imágenes de la madre de Miguel Ángel Muñoz.

El actor ha sido el encargado de ofrecer todo tipo de comodidades a su madre, que se encuentra en una residencia a 90 kilómetros de Madrid. Gracias a una conocida revista, se han podido ver unas fotografías en las que aparece Cristina dando un paseo en silla de ruedas acompañada de unas amigas, por los alrededores de la que ahora es su casa.

Después de este revés de salud, Cristina ha tenido que adaptarse a su nueva situación y no ha sido fácil, asegura Semana, quien también ha publicado el reportaje. Debido a sus problemas de movilidad no es habitual que salga del centro. Sin embargo, le gusta acercarse a almorzar a algún restaurante cercano o dar una vuelta por el casco antiguo. «Me encuentro muy bien, muy cuidada, como en familia», asegura la propia ex vidente.

Por otro lado, confirma que su hijo está muy pendiente de ella y que la llama a diario. También la visita cuando sus compromisos profesionales se lo permiten. Lo mismo ocurre con sus otras dos hijas; Gabriela y Nabila, de origen boliviano que adoptó siendo unas niñas.

La residencia

La residencia en la que se encuentra Cristina Blanco está a poco más de una hora de la capital. Desde que recibiera el alta hospitalaria, el actor buscó un lugar para que su progenitora estuviera bien cuidada y con todas las comodidades posibles. En este centro cuentan con un programa de autonomía y vida diaria con diferentes actividades compuesto por talleres en entorno residencial (manualidades y temáticos, desarrollo cognitivo, habilidades sociales) y otros tipos de talleres como uno de prensa, cocina o hábitos saludables.

Dicho lugar cuenta con una amplia zona ajardinada y el precio de una habitación ronda los 1.500 euros mensuales. Además, dispone de un equipo compuesto de profesionales cualificados, además de contar con atención sanitaria, social, psicólogos o incluso terapia ocupacional.

Esta residencia cuenta con un servicio de restauración propio en régimen de pensión completa con servicio de desayuno, comidas, meriendas y cenas en el restaurante. Del mismo modo ofrece servicio de habitaciones, previa solicitud y autorización médica; dietas según las necesidades de los resistentes e incluso un seguimiento nutricional constante.

Miguel Ángel Muñoz, muy pendiente de su madre

«No la ha dejado sola en ningún momento y ha acudido a todas y cada una de las reuniones con sus médicos para conocer de primera mano los datos sobre su evolución», cuentan personas cercanas a Miguel Ángel Muñoz al citado medio.