Michelle Obama la actriz: todas las barreras que ha roto la exprimera dama

Por si fueran pocas las tareas en las que Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, se ha embarcado a lo largo de su vida, ahora va se va a asomar a los hogares a través de la pequeña pantalla para ejercer de actriz. Junto a unos amiguitos muy divertidos y coloridos, Waffles y Mochi, la mujer del ex presidente norteamericano Barack Obama cocinará todo tipo de platos en un nuevo espacio de Netflix, haciendo las delicias de niños y mayores. Uno de los atractivos más especiales del programa, aparte de su presencia, y que no tiene nada que ver con los alimentos, es que se harán llegar los ingredientes a familias necesitadas para que madres y padres puedan cocinar junto a sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Obama (@michelleobama)

Pero este peculiar nuevo proyecto de Michelle Obama no es el único con el que ha roto barreras a lo largo de su currículum, empezando por ser junto a su marido la primera pareja de color que accede a la presidencia del país. Admirada en todo el mundo y rompedora de moldes, es socióloga y jurista, ampliando estas facetas con la de la escritura, la ayuda a los más débiles, la lucha contra la obesidad infantil y la defensa de los derechos de las mujeres a nivel internacional, unas creencias que no ha abandonado en la actualidad.

Siempre ha apoyado a su compañero de vida, de quien está muy enamorada, pero no quiso ser simplemente una primera dama sin convicciones o propósitos, por eso ha seguido un camino propio lleno de proyectos personales y profesionales que la han mantenido hasta hoy en una esfera de admiración como símbolo de referencia. Michelle, que desciende de una esclava llamada Melvinia, que sufrió racismo en la Universidad de Princenton, que fue tutora de su marido, Barack Obama, o que no quería que su esposo se presentara como candidato presidencial, ha sabido reinventarse permitiendo que los cambios surjan en su propia vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Obama (@michelleobama)

Una de las cosas que comenta habitualmente y ha reseñado en su libro autobiográfico ‘Mi historia’, es que debido a la carrera política de Barack Obama le toco ejercer “de madre trabajadora a tiempo completo y esposa a tiempo parcial”, algo que no le gustó demasiado pero supo sobrellevarlo con maestría y optimismo. Fue en 2018 cuando sacó al mercado editorial la referida obra, de la que se vendieron en la primera semana 1,4 millones de ejemplares. La compra de sus libros, pues tiene varios, sube como la espuma gracias a las charlas y conferencias que ofrece alrededor del mundo para promocionarlos.

Ese mismo año funda junto a su esposo HigherGroundProductions, compañía que desde su lanzamiento anunció una alianza con Netflix, además, su productora consiguió un Oscar por el documental «American Factory». Tal es el éxito del matrimonio que los mismísimos duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, acudieron a ellos para pedirles asesoramiento en sus futuros negocios al establecerse en Estados Unidos, sobre todo el los proyectos humanitarios o relacionados con la caridad.

Por otro lado, la ex primera dama tiene en su haber un premio Grammy por la versión de audiolibro de su publicación de memorias ‘Mi historia’, siendo el tercer Grammy para el hogar de los Obama, ya que su marido obtuvo dos por las grabaciones de audiolibros de sus memorias ‘Los sueños de mi padre’ y ‘La audacia de la esperanza’, en 2006 y 2008.

Ahora es la televisión la que vuelve a elevarla a las alturas de la súper popularidad: “¡Tengo una gran noticia para ti!”, revelaba en sus redes sociales Michelle Obama para continuar anunciando su nuevo proyecto: “Esto es algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo y estoy muy emocionada de finalmente poder contárselo todos. Permítanme presentarles a dos nuevos amigos míos: sus nombres son Waffles y Mochi. Y el 16 de marzo, lanzaremos un nuevo programa infantil en @Netflix llamado Waffles + Mochi… espero que este encantador espectáculo pueda traer un poco de luz y risas a los hogares de todo el mundo”.