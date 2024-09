En un mundo donde las noticias sobre separaciones parecen ser más comunes que las de amor duradero, la historia de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones se destaca como un hermoso ejemplo de compromiso y perseverancia. Esta pareja se conoció en 1998 y se casó en el año 2000 en el Hotel Plaza de Nueva York, desafiando las expectativas con una diferencia de edad de 25 años. Siendo los dos actores, Michael tenía 56 años y Catherine acababa de cumplir 31 cuando dijeron “sí, quiero”.

A pesar de las dudas iniciales de muchos, ellos han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Con 24 años juntos, y dos hijos maravillosos, Dylan de 24 años y Carys de 21 años, han construido una familia sólida. A lo largo de los años, han enfrentado retos significativos, incluyendo problemas de salud y momentos de crisis. En 2013, tras las dificultades relacionadas con el cáncer de lengua de Michael y el diagnóstico de bipolaridad de Catherine, la pareja atravesó un periodo de separación. Sin embargo, en 2014 se reconciliaron y continuaron su viaje juntos con renovada fuerza. Hoy, siguen siendo una fuente de inspiración, demostrando que el amor verdadero no solo es posible, sino que puede prosperar incluso en tiempos difíciles. Su historia es un recordatorio brillante de que, en medio de las dificultades, el amor y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo.

Los actores Catherine Zeta-Jones y su marido Michael Douglas en los Globos de Oro de 2003. (Foto:Gtres)

Se conocieron en 1998 en el Festival de Cine de Deauville en Francia. Michael, tras ver El Zorro, donde participó su ahora mujer, y quedar impresionado, pidió a su asistente que averiguara si Catherine asistiría al festival. Quería conocerla. Y así fue. Catherine estaba en la presentación de la película con Antonio Banderas, quien, a petición de Douglas, los presentó La primera cita no comenzó de la mejor manera. Michael, sin pensarlo mucho, le comentó a Catherine que se convertiría en el padre de sus hijos. Catherine, sorprendida por el comentario, decidió despedirse para evitar malentendidos. “¿Sabes?, he oído mucho sobre ti y he visto mucho sobre ti, es un placer comprobar que todo es verdad. Creo que es hora de que diga buenas noches”, le dijo a Michael, quien ya tenía fama de mujeriego. Así lo ha contado el propio Douglas, mientras recibía un homenaje a su carrera en la apertura del 50º aniversario del festival francés.

A pesar de este inicio peculiar, ambos volvieron a verse. Comenzaron a conocerse y, casi como por arte de magia, Zeta-Jones logró transformar las ansias de conquista de Michael en un compromiso para toda la vida. En la primavera de 1999, la galesa aceptó una invitación para pasar unos días en S’Estaca, la casa que Michael posee en Mallorca. Esta mansión, adquirida en 1990 junto a su entonces esposa Diandra Luker, ha sido siempre un refugio perfecto para desconectar del frenético ritmo de Hollywood.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en el estreno de una película. (Foto: Gtres)

Quién sabe si fue el encanto de S’Estaca, el sol de Mallorca o simplemente el destino, pero desde esos días idílicos en la isla, Catherine y Michael no se han separado. Su historia es un ejemplo de cómo, a veces, el amor encuentra su camino, incluso cuando todo comienza con un comentario sorprendente. Y así, han pasado más de dos décadas construyendo juntos una vida llena de complicidad y amor verdadero.