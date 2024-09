Un mes sin Caritina Goyanes: los pasos de la familia tras su pérdida

Caritina Goyanes murió el 26 de agosto a consecuencia de un fulminante infarto a los 46 años en Marbella, tan solo 19 días después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes y un día después que su tío Tito, hermano de su progenitor. Hasta el tanatorio de San Pedro de Alcántara (Málaga) se desplazó el entorno más cercano de la fallecida para arropar a la familia en aquellos duros momentos.

A la mañana siguiente al fallecimiento se celebró una misa funeral en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Guadalmina y tras este último adiós, los restos mortales de Caritina viajaron a Madrid, hasta el tanatorio de Tres Cantos, donde un día después se realizó un último responso antes de ser enterrada. Este 23 de septiembre, familiares y amigos se reunirán en la madrileña iglesia de San Agustín para realizar una misa homenaje a la difunta.

Caritina Goyanes en un evento. (Foto: Gtres)

Su familia

Durante estas semanas sin Caritina, la familia ha procurado retomar su rutina mostrando la unión que siempre les ha caracterizado. Cari Lapique y su hija Carla Goyanes fueron vistas por las calles de Madrid días después de la muerte de la empresaria. Cari quiso acompañar a su nieta MiniCari en sus primeros días de curso. A su lado, uno de sus pilares más importantes, su hija Carla. También estuvo presente el viudo de Caritina Goyanes, Antonio Matos, tal y como dio a conocer ¡Hola!.

Antonio Matos en el funeral de Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

La carta de despedida de su hermana Carla

Aunque la discreción siempre ha dominado la vida de Carla Goyanes, lo cierto es que quiso despedir a su hermana, a quien estaba muy unida, a través de una desgarradora carta que publicó en su perfil de Instagram.

Caritina y Carla junto a su madre Cari Lapique. (Foto: Gtres)

«Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos. Voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos», expresó. «Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tú, algunas como hermanas (…)», añadió.

La empresa de Caritina Goyanes

Sixsens, la empresa que fundó en 2003 Caritina Goyanes, continúa en activo tras su muerte. La compañía de catering sigue adelante sin su fundadora y tuvo su primer evento tras su fallecimiento en el final de La Vuelta ciclista. Proyecto al que le precedió otra gran cita en Extremadura de la que no se han desvelado detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sixsens for Cari Goyanes (@sixsensbycari)

LOOK ha podido tener acceso en exclusiva a la contabilidad de la empresa de la hija de Cari Lapique y Carlos Goyanes. La entidad se encuadra dentro de una sociedad limitada de nombre Orgmania, cuya actividad es la provisión de comidas preparadas para eventos. En el último ejercicio presentado (2023) se refleja que las ventas anuales han superado el millón de euros (1.284.758,27 euros). El crecimiento respecto a los anteriores es en positivo 1.084.989,52 euros (2022) y 559.471,06 euros (2021).