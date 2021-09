Es un hecho, además de ser el año en el que vislumbramos la salida de la pandemia global provocada por la COVID-19, el 2021 es el año del reciclaje, el low cost y las marcas blancas. Los supermercados siguen compitiendo fuerte para continuar seduciendo con sus ofertas de calidad a buen precio a unos consumidores ávidos del más por menos. Cualquier noticia encabezada por nombres como Mercadona, Lidl, Carrefour, Alcampo y un etcétera de grandes superficies con su propia oferta de productos marca blanca, se convierte de inmediato en un auténtico fenómeno viral por un hecho hasta ahora irrefutable, ¡funcionan!

Es el caso, en concreto, de los productos cosméticos. Son incontables las cremas reductoras, productos quemagrasas o moldeadores que en pleno septiembre viven su particular agosto y se convierten en auténticos superventas. En una temporada en la que los buenos propósitos, la vuelta al gimnasio y el regreso a los hábitos de vida saludable hemos querido ahorrarte el trabajo de encontrar los mejores productos (y que no siempre tienen que ser los más caros) y elaborar el neceser perfecto de marca blanca para complementar el plan de ejercicio que hayas comenzado o rematar la dieta con la que estás decidido a perder esos kilos de más que hemos ganado durante el verano. Aunque todos y cada uno de los artículos de los que hablamos a continuación han ganado las mejores críticas gracias a las opiniones de los propios usuarios y algunos expertos, cabe recordar que los cosméticos no son productos mágicos y la constancia en su uso es clave para conseguir el resultado deseado.

De nada servirá tener lo último en el mercado si no se hace un uso diario y continuado del mismo para redondear el esfuerzo externo que estamos haciendo a diario con un plan de ejercicio físico o una dieta baja en grasas. En el neceser de puesta a punto que os proponemos, añadiremos diferentes cremas y remedios de supermercado con buenas críticas para que inicies un cuidado de cabeza a pies.

Crema antiarrugas Gold Lidl vs. Sisbela

En este apartado proponemos un duelo de cremas virales ya que, aunque ambas son similares en resultado, eficacia y precio, poseen diferentes texturas a gusto del consumidor, además de tener su propia gama de artículos. La crema Gold de Lidl, es un antiarrugas especial para pieles con una necesidad extra de hidratación y, por el contrario, la popular Sisbela de Mercadona se adapta a todo tipo de pieles generando un buen efecto también para los cutis algo más grasos (gracias al Serum regenerador de la misma línea) PVP: menos de 5 euros aprox

Crema reductora intensiva Deliplus de Mercadona

Una de las más buscadas y que en su día llegó a agotarse por días en su lineal es la crema reductora de Mercadona que te ayuda a perder centímetros mientras duermes. Aunque muchas de sus usuarias la han empleado únicamente para el abdomen, lo cierto es que este artículo está indicado para diferentes partes del cuerpo, también para muslos. Se trata de un tratamiento reductor intensivo de noche, con una delicada textura y una rápida absorción, que posee según versa en su propio envase, de una concentración de activos de origen marino que estimula la función lipolítica cuando la piel está más receptiva. PVP 5’50 euros.

Crema reafirmante para el busto Deliplus de Mercadona

Lucir una figura envidiable pasa por gozar de una piel tersa en partes de nuestro cuerpo con el fin de realzar las curvas. Es el caso del busto. Lucir unos senos tersos y firmes ayuda sobremanera a gozar de una silueta 10. Aunque una buena tabla de ejercicios para el tren superior y pectorales es lo más efectivo a la hora de reafirmar el busto, la crema reafirmante de senos de Deliplus combina a la perfección calidad precio para conseguir, con un poco de constancia, tonificar, restructurar y prevenir la flacidez del busto.

Healthy Fusion Carrefour anticelulítico glúteos y piernas

El siguiente producto para nuestro neceser no es el más barato de nuestro neceser pero en comparación con otros artículos de su gama se convierte en una oferta muy difícil de superar. Por menos de 20 euros y bajo el nombre de Healthy Fusión, Carrefour ha lanzado lo que, según ellos mismos informan, es un producto “capaz de combatir la celulitis por completo (y piel de naranja)” PVP 19’90.

Gel refrescante y revitalizante de piernas y pies de Deliplus

Para el tren inferior de nuestro cuerpo, tan castigado por la actividad del día a día, el deporte y el estrés cotidianos el gel refrescante y revitalizante de Mercadona se convierte en una de nuestras últimas propuestas para completar el neceser de puesta a punto. Además de ejercer una acción de alivio instantáneo de la sensación de fatiga mejora la apariencia de las piernas y pies consiguiendo un efecto de salubridad que también ayuda a estilizar nuestra imagen global. PVP 2’50 euros.

El producto de Carrefour que ayuda a adelgazar

Ciertamente no es una crema, ni un gel reductor ni un artículo cosmético, pero estos leggins adelgazantes no pueden faltar en tu neceser . Se trata de una revolucionaria prenda inteligente con efecto push up comercializada por Carrefour. Mientras duermes generan un efecto en tu cuerpo que simula la realización de ejercicio en tus piernas mientras descansas. Se sirven del proceso metabólico de nuestro propio cuerpo cuando está relajado. Se deben llevar puestos al menos 6 horas durante un mes.