‘La isla de las tentaciones 2’ ha llegado a su fin. Esta nueva entrega ha dejado varios frentes abiertos entre concursantes y tentadores, pero sin duda hay una historia que ha sido la gran protagonista del reality. Melyssa Pinto y Tom Brusse que tomaron la decisión de adentrarse en esta aventura cuando tan solo llevaban ocho meses saliendo protagonizaron una historia repletea de reproches, insultos e infidelidades. Este domingo se veían las caras en el último debate del programa donde han querido enterrar el hacha de guerra.

El origen de su ruptura tiene que ver con la infidelidad de Tom hacia la catalana con una de las tentadoras, Sandra Pica con quien actualmente mantiene una relación sentimental y con la que entrará a formar parte de los nuevos concursantes de ‘La casa fuerte 2’. Durante la conversación que mantuvieron teniendo a Carlos Sobera como mediador, la influencer y el marroquí siguieron discrepando en todo lo que pasó durante y después de ‘La isla de las tentaciones 2’.

Ha sido Tom quien ha insistido en que fue Melyssa la que quiso retomar la relación tras el concurso: «Ella quería volver conmigo. Ella todo el día, y Sandra lo sabe, no paraba de llamarme. Me estaba agobiando. Me decía que se iba a morir. Yo le dije que me diese tiempo para vernos un día y aclararnos». Sin embargo, Nagore Robles desmonta la versión del participante al mostrar los mensajes que daban la razón a Melyssa Pinto, ya que fue él quien quiso retomar el contacto.

Por su parte, Tom asegura que le dijo a Melyssa de volver con ella y que le echaba de menos porque esta estaba mal y por no hacerla más daño. Palabras que provocaron cierto revuelo entre los colaboradores que se encontraban en el debate. Además, lo más llamativo de esta trama es que la propia Sandra Pica era conocedora de esos mensajes porque ya estaba saliendo con el empresario.

«Nunca quise jugar con ella. La quería mucho. La quiero. Yo siempre he estado así. Siempre me has visto llorar. Cuando me dolía algo… es que soy así», se excusó Tom al descubrir que su versión no era la correcta. Melyssa quiso poner punto y final a esta historia y no dudó en decir lo que pensaba al que fue su pareja: «Ya está. No te voy a agradecer lo que he vivido. Pero te perdono porque considero que así me ayudo a mí misma porque no quiero vivir con rabia en la vida. No te deseo ningún mal. Yo necesitaba esto. Una explicación y que dejases de decir que soy una mentiraosa porque yo no miento», sentenció visiblemente emocionada.

Palabras que provocaron que ambos rompieran a llorar después de todo lo que han vivido juntos. Ahora Tom continua continúa su relación con Sandra Pica y Melyssa está ilusionada con un antiguo amor del pasado, un joven portugués llamado Manuel Morais.