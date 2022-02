Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecen después de tres meses

Ayer tuvo lugar en Estados Unidos la entrega de los Premios NAACP Image, un acontecimiento que celebra el avance de la gente de color para honrar a las personas excepcionales negras en el cine, la televisión, la música y la literatura. Y los invitados de la noche fueron los duques de Sussex. El príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle hicieron su primera gran aparición pública al recibir el Premio del Presidente en la ceremonia.

"I come from a very different background than my incredible wife, yet our lives were brought together for a reason. We share a commitment to a life of service, a responsibility to confront injustice & the belief that often the most overlooked are the most important to listen to." pic.twitter.com/UPEI2d44LY

— best of prince harry (@harrysussex_) February 27, 2022