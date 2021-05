Mask Singer | La Toya Jackson, hermana de Michael Jackson, sorprende como la primera eliminada de la temporada

Ángel, Cactus, Cocodrilo, Dragona, Erizo, Flamenco, Gatita, Huevo, Mariposa, Medusa, Menina, Monstruita, Perro, Plátano y Rana son los nuevos protagonistas de ‘Mask Singer’. El programa musical más misterioso ha regresado este lunes a la pequeña pantalla para sorprender al jurado, compuesto en esta temporada por Javier Ambrossi, Javier Calvo, José Mota y Paz Vega, que tras ganar la primera edición con la máscara de Catrina, sustituye a Malú. La intención sigue siendo la misma, divertir y sorprender a los espectadores y es que nadie sabe quiénes son los 15 famosos que se encuentran tras las máscaras y que, según la propia dirección del programa, han compuesto un casting “histórico”.

Cocodrilo, Menina, Erizo, Ángel y Cactus han sido los protagonistas de este estreno, en el que tan solo se ha desvelado la identidad del primer famoso enmascarado.

El primero en mostrar sus talentos vocales ha sido Cocodrilo. “Hay muchas cosas que no sabéis de mi. Vengo de las Américas y mi talento me abrió muchas puertas en los Estados Unidos. Me han invitado a cenar a la Casa Blanca”, ha dicho a modo de pista, haciendo que el jurado se haya enzarzado en una divertida discusión para intentar averiguar su identidad. Las apuestas del jurado: Pablo Alborán, según Ambrossi; Enrique Iglesias en opinión de Calvo; Pau Gasol, según las deducciones de Paz Vega y Maluma, según José Mota.

¡Cocodrilo ya está sobre el escenario y se ha atrevido con «Born In The U.S.A.» de @springsteen 🔥 Que comiencen las teorías… ¿Os atrevéis ya a dar un nombre? 🐊 Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger1 pic.twitter.com/wwOSj4Qj5O — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 24, 2021



A continuación ha sido el turno de Menina, una máscara que no habla español. “Lo que más amo es cantar. Viví un tiempo en París. Fui objeto de deseo de muchos hombres”, ha dicho como pista, para añadir que “me identifico mucho con los vestidos y la elegancia de mi máscara”. Las apuestas han sido muy internacionales, Javier Calvo piensa que es Natalie Portman; Javier Ambronssi que es la actriz Sharon Stone. Por su parte, Paz Vega ha dicho el nombre de Jane Fonda y, Mota, el de Victoria Abril.

Una noche cargada de misterio

“No hay nadie en el mundo que no conozca mi arte. No necesito un doble para escenas arriesgadas. También me relajo de vez en cuanto y me puedo convertir en alguien muy sensual”, ha dicho el tercer concursante de la noche, Erizo, que tras interpretar su canción, ‘Vivir la vida’, de Marc Anthony, ha respondido a una pregunta: ‘¿Qué 3 deseos pedirías?’. “Pediría salud para toda mi madriguera, volar muy alto y un buen achuchón”, ha respondido. ¿Las apuestas? Para Ambrossy es Auronplay; Paz que podría ser el tenista Carlos Moyá, José Mota que el actor David Janer y, por último, Javier Calvo cree que es Millán Salcedo.

Tras estas tres primeras interpretaciones, se ha desvelado el nombre del primer salvado de la noche: Cocodrilo. La siguiente en librarse del duelo ha sido Erizo, que ha pasado a la siguiente fase. Menina, por lo tanto, tenía que enfrentarse a una prueba más para conocer si podía o no seguir una semana más.

La noche no ha terminado ahí y han saltado al escenario Ángel y Cactus, dispuestos a demostrar que su misterio merece estar en el programa hasta la gran final. El primero de ellos ha desvelado que “un ser como yo solo puede vivir en el paraíso. Me conocen por mi bondad y belleza. Mens sana in angelus sano “. Como era poco, ha respondido a la pregunta ‘¿qué haces antes de acostarte?’, “perfumo las cuatro patas de mi cama y en ella caben más personas”. ¿Quién puede estar tras el increíble disfraz? Pues Pepa Flores según Ambrossi, Elena Tablada en opinión de Paz, Ángel Molina según las deducciones de José Mota o Victoria Abril según los apuntes de Calvo.

Cactus ha dejado a los investigadores con la boca abierta 😱 ¿Estamos ante la máscara más difícil? 🌵 #MaskSinger1 https://t.co/2EANH9yr01 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 24, 2021

Cáctus también ha llegado a plató pisando fuerte. “Los mejores cactus venimos de Las Vegas. Podría pasar años sin agua pero ni uno sin música. Podría haber sido líder mundial”, ha dicho en sus pistas. La pregunta que le ha tocado es ‘¿cómo te describes?’, que ha respondido así: “Soy como un buen solomillo a la brasa, durito por fuera y tierno por dentro”.

Los cuatro jueces han tenido claro que tras la máscara se encontraba una mujer, aunque no su identidad. Cristina Cifuentes ha sido la apuesta de Mota, Verónica Castro la de Paz Vega, Carla Antoneli según Ambrossi y Paloma San Basilio en opinión de Javi Calvo.

El primer desenmascarado de la temporada

Tras un ajustado duelo entre Menina y Ángel, la vencedora ha sido esta última, que se ha librado por una semana más de quitarse la máscara. Menina ha tenido que despedirse del formato en este primer programa revelando que tras ella se escondía… ¡La Toya Jackson! La hermana de Michael Jackson se ha mostrado encantada de ser una de las protagonistas de Mask Singer, a pesar de su expulsión.

Como era de esperar, los cuatro miembros del jurado se han vuelto locos tras conocer que debajo del icónico traje se encontraba Toya, una de las artistas internacionales más conocidas del mundo. Sin perder la sonrisa, no ha dudado en despedirse del público cantando