Marta Peñate ha actualizado las últimas noticias sobre su proceso para quedarse embarazada. La tertuliana televisiva -que es todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida personal-, ha decidido compartir con sus seguidores cada uno de los avances para cumplir el sueño de su vida: ser mamá. La novia de Tony Espina, comentó hace unos días que estaba a la espera del resultado de unas pruebas. Un diagnóstico que ha querido publicar en su perfil social.

¿Por qué Marta Peñate no puede quedarse embarazada?

El pasado mes de octubre, a través del universo 2.0, reapareció en su perfil para contar que había sufrido un aborto. Un duro golpe que le costó encajar, aunque ello no supuso que tirara la toalla ni perdiera las esperanzas en ser madre.

Si hace unos días la colaboradora de La isla de las tentaciones -entre otros programas en los que trabaja de Mediaset- publicó que se había sometido a unas pruebas, ahora le ha puesto nombre y apellidos a su diagnóstico tras varias analíticas y estudios.

Marta Peñate en Telecinco / Mediaset

A través de sus historias temporales, Peñate apuntó que tenía SAF -Síndrome Antifosfolipídico-: «Tiene tratamiento. Se trata de una enfermedad autoinmune que provoca pérdidas de embarazo. No pensaba hacerlo, pero quiero que conste y, si puedo ayudar… Explicaré ciertas cosas. Me han detectado algo más, una tontería. Lo peor, el SAF. Todo lo demás, okey», deslizó.

¿Qué es el SAF?

Según la Fundación Española de Reutamología, se trata de «una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos que van dirigidos a determinados factores de la coagulación produciendo una mayor tendencia a la formación de trompos».

En su web, apuntan que este diagnóstico -habitual entre mujeres jóvenes de entre los 30 y los 40 años- puede producir «complicaciones en el embarazo» como «abortos de repetición en el primer, segundo o tercer trimestre» e incluso la «disminución del crecimiento del feto y que nazca con peso bajo para su edad o prematuridad».

Los resultados de la biopsia del endometrio

El pasado 16 de enero, la novia de Tony Espina contó que seguía teniendo una infección tras recibir los resultados de una biopsia y que, por ende, tenía que comenzar un nuevo tratamiento: «Me han dado el resultado de la biopsia del endometrio y resulta que sigo teniendo infección. Seré madre en el año 2088 (ya me lo tomo a risa). Tengo que estar un mes con antibióticos y probióticos. Así que por eso comí hoy gluten. Ante disgusto: hamburguesa».

Marta Peñate y Tony Spina en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Había dejado el gluten por si el 26 me decían que tenía algo de eso, no tener que esperar más para otro intento de embarazo, pero dados los acontecimientos la espera se alarga. Aún así voy a reducir el gluten. Por si alguna sabe a lo que me refiero: me contaron que si tienes problemas con el gluten y comes estando embarazada, puede producir abortos», concluyó la ex con cursante de La isla de las tentaciones.