Marta Ortega ha dado hace poco una nueva vuelta al sol, pero no en su edad, sino en su mandato al frente de Inditex. La empresaria tomó el relevo de su padre, Amancio Ortega, como presidenta no ejecutiva de la compañía que fundó el gallego el 1 de abril de 2022 y, desde entonces, ha hecho importantes cambios que se han traducido en resultados muy positivos para el grupo comercial y, por ende, para ella también.

A nivel personal goza de una gran estabilidad junto a Carlos Torretta. Juntos han formado una familia junto a su hija Matilda. Pero lo que sucede en su vida privada se queda de puertas para adentro. Marta es una de las mujeres más ricas del país, además de la más joven del Ibex 35. Desde antes de coger las riendas del grupo textil gallego tenía claro que algunas de sus premisas iban a ser apostar la moda sostenible, low cost y las colecciones cápsulas con otros diseñadores.

El mejor síntoma de que a Marta Ortega le ha ido extremadamente bien en su primer año es un dato incontestable. Inditex ha registrado un beneficio de 4.130 millones de euros y unas ventas que alcanzaron los 32.569 millones de euros, un 17,5% más que en el anterior ejercicio. Suma y sigue para ella.

Este guarismo demoledor parece no inmutar a una mujer que dirige con mano firme los designios de la empresa que un día su padre puso en liza: «No disfruto mucho de los números en general (…) Obviamente, con los años, una llega a saber la calidad del producto», confesó en una charla reciente con Financial Times.

Fue en esta entrevista donde la prensa extranjera se rindió a ella. «En persona es amable, divertida y cortés; también es llamativa en persona. Habla rápido y con confianza en inglés, con una voz baja y ronca», decían los periodistas que la trataron en las distancias cortas. Muchos se preguntaron cuál era la clave del éxito de Inditex y ella lo dejó claro con una normalidad pasmosa: «Puede parecer que no es posible, en una empresa tan grande, que no planifiquemos una gran estrategia. Más bien me guío por las sensaciones y trato de juzgar las cosas de manera más intuitiva».

Apenas bastó una charla con ella para que dejase rendido a los medios de comunicación de fuera de nuestras fronteras: «Marta no solo es generosa y cariñosa, también es una gran emprendedora. Es meticulosa. Tiene buen ojo para la estética y el arte. Y tiene los pies en la tierra».

Con tan solo 39 años, Marta Ortega ya ha hecho historia en Inditex. Su vida interesa mucho, algo que ha hecho que algunos autores se interesen en contar su historia. De ese modo, el periodista Jesús Salgado, escribió De Zara al cielo: Marta Ortega y el futuro de Inditex.

Marta aprendió en casa el oficio de ser todo un líder de una compañía gigante. El puño de hierro de Amancio Ortega le fue inculcado a su hija: «Su padre tenía un despacho por si tenía que recibir alguna visita, pero no lo utilizaba nunca. Siempre estaba en las mesas de los diseñadores. Y Marta sigue esa misma línea. No está hecha para estar en un despacho, en ese aspecto es igual que su padre: tiene que estar a pie de obra, supervisando el trabajo de los diseñadores», dice Salgado en unas declaraciones para Mujer Hoy.