«Divertida, cortés y amable»: la prensa inglesa se rinde a los pies de Marta Ortega

Está a punto de celebrarse un año desde que Marta Ortega se estrenó como presidenta de Inditex, cogiendo así el testigo del imperio textil creado por su padre, Amancio Ortega. Una buena nueva por la que la protagonista en cuestión ha ofrecido una entrevista que se ha convertido en el tema de conversación no solo en España, sino en todos los rincones del planeta, en los que ya se considera a la empresaria todo un referente tanto a nivel empresarial como estilístico.

La presidenta no ejecutiva del conocido grupo textil gallego ha tenido oportunidad de convertirse en la gran protagonista de la nueva portada del Financial Times, un periódico británico basado especialmente en las noticias relacionadas con los negocios y la economía de las personas más destacadas del mundo, entre las que ahora está la propia Marta. Una charla que ha resultado ser todo un éxito para la hija de Amancio, para la que el medio de comunicación mencionado ha tenido una serie de elogios que no han pasado inadvertidos y que dejan entrever que prácticamente todas las personas consideran que era la candidata perfecta para el puesto que a día de hoy ocupa.

Entre sus virtudes, el periódico en cuestión ha destacado la de su habilidad a la hora de hablar inglés, sumada a sus múltiples valores: «En persona es amable, divertida y cortés; también es llamativa en persona. Habla rápido y con confianza en inglés, con una voz baja y ronca», comenzaban explicando, para después hacer referencia a todos los miembros de la familia Ortega que han hecho posible el crecimiento de marcas como Zara o Bershka en todo el planeta: «La familia es enorme en Inditex. Es como Succession pero con gente amable española, comida deliciosa y mejor ropa».

Pero el entrevistador que ha llevado a cabo esta conversación para Financial Times no ha sido el único que se ha deshecho en elogios ante la actitud y las decisiones de Marta Ortega, sino también Karl Temper, el director creativo británico que ha trabajado con ella durante años y conoce a la perfección sus movimientos a nivel laboral: «Es muy intuitiva y toma decisiones rápidamente. Siempre quiere hacerlo aún mejor y está ansiosa por los siguientes pasos a seguir», aclaraba, de la misma manera que Van Duysen hacía lo propio: «Marta no solo es generosa y cariñosa, también es una gran emprendedora. Es meticulosa. Tiene buen ojo para la estética y el arte. Y tiene los pies en la tierra», zanjaba, con cierto orgullo a la hora de hablar de todos los logros que está alcanzando la hija de Amancio gracias a su esfuerzo y perseverancia, habiendo pasado prácticamente por todos los puestos de Inditex hasta que finalmente se ha alzado con la presidencia para así aportar un toque de frescura a una serie de marcas que con los años se han consolidado en un fenómeno low cost en toda regla al que acuden tanto figuras como la Reina Letizia hasta gente de a pie.