El vestido perfecto de Zara para ir a la feria o para esta Semana Santa

Los vestidos primaverales nos chiflan. Los hay en estampados y diversos colores que se mezclan para ofrecer looks distintos. Es el caso del vestido perfecto de Zara para ir a la feria, así que no te lo puedes perder.

Te damos todas las señas de esta prenda que es total para bodas, comuniones, ferias, semana santa y más.

Mira el vestido perfecto de Zara

Es el vestido estampado de tul, de escote recto, de hombros descubiertos. Destaca especialmente por ese tejido drapeado y además el cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Cómo se elabora

Está realizado en 94% poliéster y 6% elastano, el forro es de 100% poliéster y hay un 90% poliéster reciclado certificado RCS.

A destacar desde Zara que este poliéster reciclado se obtiene principalmente a partir de residuos de plástico PET, como botellas de plástico. Este proceso reduce la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y realiza su seguimiento desde el origen al producto final.

Cómo cuidar la prenda

Otra de las cosas a tener en cuenta, en especial al comprarlo, es el cuidado de esta prenda. Así y para alargar la vida de tus prendas de denim, lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

El vestido debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora.

Mira bien las especificaciones de la etiqueta para saber si realmente puedes ponerlo en la lavadora y no se te estropeará.

Combinaciones perfectas

Este vestido es ideal para llevar en diversos eventos y vas a ser la más elegante. En este caso, podemos combinarlo con zapatos y bolsos top de diversos colores.

En la misma web de Zara verás que hay cantidad de ellos. Uno de ellos es el zapato de plataforma de piel que está a un precio de 49,95 euros, con la braguita satinada de precio 17,95 euros, además del gel fijador de precio 8,95 euros, los sujetadores de tirantes extraíbles que van perfectos con este vestido y que cuestan 22,95 euros además de tul y chaquetas.

Dónde se compra

Esta en la web de Zara y su precio es de 35,95 euros, en diversas tallas. Desde la web especifican que la talla es más pequeña de lo habitual. ¡A por él y ha lucirlo!