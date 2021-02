Marta López Álamo no ha tenido una buena semana. Dos motivos principales han sido los culpables de que despida enero un tanto contrariada. El primer mes de 2021 ya ha tocado a su fin y no vamos a engañarnos, no será recordado (a nivel general) por ser excepcional. La tercera ola de contagios por COVID-19 ha marcado negativamente las cuatro últimas semanas, así como el temporal de nieve extrema y los terremotos han sido otros fenómenos naturales que han puesto en jaque a la población.

La novia de Kiko Matamoros espera que esta semana que recién comienza sea un poco mejor que la anterior. Marta protagonizó un descuido que se convirtió en viral al equivocarse con la fecha de aniversario de su relación con el colaborador de ‘Sálvame’. No solo eso sino que se confundió de mes y ¡hasta de día de la semana! La influencer andaba un tanto despistada hasta el punto de darle los regalos a Kiko antes de lo que debería: «Hablando con una amiga me acabo de dar cuenta que el mes que viene es febrero y no marzo. ¡Le he dado un mes antes los regalos de aniversario a mi novio!», decía en sus stories de Instagram. Menos mal que este mes es su cumpleaños…

Marta López estuvo de compras en una de las zonas más exclusivas de Madrid y adquirió todo un arsenal de regalos para su chico, con tan mala pata de que no tocaba en este mes. Ella misma lo explicó en su perfil oficial: «Le digo a Kiko el 24: ‘amor, hoy hace dos años que nos conocimos’. Y el pobre siguiéndome el rollo en plan ‘esta está loca’. Ya decía yo que me respondía raro», explica. Sin embargo, reconoce que al final hasta el propio Matamoros tuvo dudas: «Dice Kiko que a raíz de decirle lo de los regalos y lo del aniversario él también se lo llegó a creer. Ya se sentía presionado con el regalo y aún quedaba un mes».

La madre de Marta López, en primera línea de batalla

El otro momento que ha marcado la semana de Marta está relacionado con su madre. La granadina se ha sumado a la ola de críticas -encabezada por Belén Esteban- en redes sociales a todos aquellos que no respetan las medidas para controlar la COVID-19 y que protagonizan fiestas ilegales. Y es que a la influencer le toca muy de cerca porque su madre trabaja como personal sanitario en Ibiza y, como tantos otros, está exhausta con tanto ingreso hospitalario: «Mi madre es enfermera y lleva no sé cuánto tiempo sin dormir porque tiene que doblar turno. Y todo porque hay cuatro irresponsables que están de fiesta y no pueden estar sin salir de su casa», se quejaba en Instagram.

La joven denunciaba así a quienes no cumplen las normas establecidas en un momento tan delicado como el actual: «Apoyo a las personas que lo hacen bien y critico y condeno a las que lo hacen mal. Me parece tan egoísta, no es por mi madre o por los sanitarios que también, es por todo el mundo. Vamos a poner un poquito de nuestra parte». Aunque no suele hablar públicamente de ellos, la vinculación de Marta López con la isla pitiusa es total porque allí reside parte de su familia. Mientras, ella cumple con su labor como influencer y es feliz al lado de Kiko Matamoros en Madrid.