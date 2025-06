Marta Carriedo está embarazada de nuevo. La creadora de contenidos anunció hace unos meses la llegada de su segundo hijo, aunque cargado de misterio, ya que se desconoce si lo hará en solitario o si tiene pareja -en este caso, nunca la ha presentado en redes sociales-. A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de medio millón de seguidores, la empresaria mostró las primeras ecografías de su segundo hijo. «Nuestra pequeña familia crece, no puedo esperar más a esta etapa», escribió junto a una imagen de lo más entrañable con las manos de Noah, su primogénito con su ex, Raúl Vidal.

El litigio de Marta Carriedo con su ex

Marta Carriedo, antes de darse a conocer en el universo 2.0, hizo una primera intervención en televisión como colaboradora de Gran Hermano. Tras ello, se convirtió en imagen para muchas marcas de lujo, que apostaron por su originalidad y por su creatividad. Sin embargo, al igual que muchas de sus compañeras de profesión, su fama comenzó a aumentar y cada vez interesaba más su vida personal.

Aunque la madrileña presentó a muchas de sus parejas, lo cierto es que sorprendió tras conocer a Raúl Vidal, un joven modelo con el que se convirtió en madre por primera vez. Ambos, a través de sus respectivas redes sociales, mostraron una relación idílica que terminó convirtiéndose en una guerra mediática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Carriedo (@martacarriedo)

Poco tiempo después de nacer su primer hijo en común, ambos decidieron tomar caminos sentimentales por separado y, entonces, comenzó un cruce de acusaciones el uno hacia el otro en redes. De hecho, Carriedo no dudó en contar la pesadilla que fue para ella la relación con el padre de su primogénito, del que dijo que le estaba haciendo la vida imposible tanto a ella como a su hijo.

«A mí nunca me ha gustado mentir, ni engañar, ni salir con un papel, haciendo demagogia o contando mentiras en mis redes sociales, porque las mentiras tienen las patas muy cortas. No voy a dar más importancia a una persona que realmente ya no la tiene en mi vida, que me ha faltado el respeto en todos los sentidos posibles que puedan existir. Proteger a un menor implica respetar al otro progenitor evitando insultos, amenazas, burlas y otras barbaridades que no puedo compartir por aquí. Proteger a un menor supone también gestionar y asistir a sus citas médicas como son vacunas o revisiones», dijo Marta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Carriedo (@martacarriedo)

Por su parte, Raúl Vidal -por alusiones- también quiso dar su opinión sobre este conflicto con la madre de su hijo Noah tras las acusaciones de la creadora de contenidos. «Sobre el maltrato, voy a hablar abiertamente de ello. Me sorprende que se haya hecho de ello tantas alusiones en redes sociales y nunca en sede judicial. No hay ningún proceso referente a ello. Me gustaría, de corazón, que se cesara el uso de este recurso fácil y mezquino. Aunque solo sea por respeto a las víctimas de violencia de género».