Marta Carriedo ha reaparecido en la presentación de la nueva campaña de Aceites de Oliva España junto a Palomo Spain, que han creado un diseño de lo más viral. A punto de comenzar el tercer trimestre de su embarazo, la creadora de contenidos ha contado cómo afronta esta etapa junto a su hijo Noah, su vástago en común con Raúl Vidal, con el que vivió todo un litigio desde su separación. En este evento, la ex colaboradora de Gran Hermano ha respondido a las preguntas de GTRES sobre su gestación, que no está siendo nada fácil.

Así afronta Marta Carriedo su segundo embarazo

Hace dos meses, Marta Carriedo reapareció en redes sociales para anunciar que se convertiría en madre por segunda vez casi cuatro años después de la llegada de su primogénito. La creadora de contenidos, que cada día usa sus redes como un blog para hablar de su estado, recientemente anunció que lo que finalmente espera es una niña.

«Estoy muy bien, ya casi que en el ecuador, de cinco meses. Este embarazo lo estoy llevando muy mal para ser honestos. Tengo muchas náuseas, con Noah estaba súper bien. Ahora mismo tengo anginas, tengo fiebre y no puedo tomar nada», ha dicho la influencer, que ha contado que la decisión de dar la bienvenida a un nuevo miembro a su familia fue una petición de su primogénito, al que define como un «hijo trampa»: «Él es el que me lo pedía: «Mami quiero un hermanito» y la verdad que ha sido tan fácil para mí con él la maternidad, él es buenísimo y todo es fácil con él, entonces espero que sea una bebé trampa y sea buena. El es consciente de todo y eso que todavía no tiene 4 años. A lo mejor, por las cosas que te tocan en la vida… Yo siempre le he tratado como un niño adulto, yo siempre le he explicado todo y él sabe que hay un bebé, le habla todo el rato».

Quedan solo cuatro meses para que Carriedo, que ha dicho que tiene pocos antojos, conozca a su hija. En los próximos meses, la influencer dedicará parte de su tiempo en organizar la bienvenida de la menor a su casa y a sus vidas. En este evento, la creadora de contenidos ha explicado que aprovechará los meses del verano para ello. Además de sus vacaciones con su primogénito, la empresaria también pasará tiempo en solitario ya que Noah, por convenio, pasará parte de los próximos meses con su padre, Raúl Vidal, con el que Marta vivió un litigio y una guerra en redes tras separarse: «El verano muy bien, cuando esté con su padre pues organizaré cosas para la baby. Al principio lo llevamos mal los dos el separarnos, pero al final si te acostumbras… La palabra que define mi vida es resiliencia. Así nos ha venido y podemos con todo».