Fue el pasado mes de diciembre cuando Isabel Preysler (72) anunció su ruptura definitiva de Mario Vargas Llosa (86) con un escueto comunicado. «Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente -anunció-. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión». No obstante su relación sigue (y mucho) dando de que hablar. Especialmente por el cruce de acusaciones que se han sucedido desde entonces entre los dos.

Primero fue la revista ¡Hola! quien por medio de la socialité, señaló que el motivo principal de la ruptura entre ambos fueron las recurrentes escenas de «celos infundados» del literato. Algo que él mismo desmintió. «No, no, no existen. No es verdad. No son ciertos», expresó. Entonces, Isabel optó por no responder y alimentar la polémica hasta que tocaron, eso sí, a su bien más preciado: sus hijos. «No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos», advirtió después de conocer que en su relato Los Vientos, Vargas Llosa «añadió dos párrafos en los que habla de las Islas Marquesas», en referencia al marquesado de Griñón que Tamara ha heredado de su padre, Carlos Falcó. «Una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él. Meterla en todo esto me parece caer muy bajo. Ha traspasado todos los límites», expresó.

Unas palabras que, a falta de la reacción del autor de La ciudad y los perros y Tiempos recios, sí tuvo la de sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, fruto de su matrimonio de más de cinco décadas con Patricia Llosa (78). «¿Quién se cree que es? No hay que tener miedo a Isabel Preysler», dijeron casi al tiempo en que se hacía pública, por medio del periódico ABC, una carta que precisamente su madre había enviado a la reina de corazones en mayo de 2015, acusándola de entrometerse en su matrimonio con Mario. «Mario ha montado historias como la tuya veinte o treinta veces a lo largo del matrimonio. El matrimonio lleva roto muchos años porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer», reza la misiva.

Entre rumores sobre una posible reconciliación Patricia y Mario se han dejado ver en varios encuentros en las últimas semanas. Sin ir más lejos, en febrero, ambos viajaron juntos a Paris con motivo del ingreso del escritor en la Academia Francesa. Asimismo, el hispanoperuano y su ex esposa se han reunido recientemente en Lima para celebrar la boda de su nieta, Josefina Vargas Llosa.

La última estocada la ha dado Julio Iglesias (79) esta misma semana. El ex de Isabel Preysler, ha salido en defensa de su ex mujer con unas declaraciones en contra, como no, del Premio Nobel. «Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi ex mujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella», señala. «Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor».

Y no. Vargas Llosa no ha respondido, pero sí su entorno más cercano, que ha puesto en entredicho la situación actual económica de la madre de Tamara Falcó. «El entorno de Mario no ha hablado de dinero y podría hacerlo. Dijeron que vivió como un rajá a costa de ella, cuando tiene mucho más dinero y gana más dinero que Isabel. En un año Mario gana más que ella en cinco. Que no sigan. Mario no va a hablar pero tiene tres hijos, varios nietos y hay una familia mexicana y ahí la gente habla mucho», advirtió este jueves el periodista y publicista español Federico Jiménez Losantos (71).