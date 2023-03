La nieta de Mario Vargas Llosa (86), Josefina Vargas Llosa, y el ingeniero mexicano Emiliano Camarena, ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el Sí, quiero en una ceremonia celebrada este sábado en la Basílica de San Pedro del Cercado de Lima, en Perú, situada en el centro histórico de la capital peruana que, administrada por la orden religiosa de los Jesuitas, es también el Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús.

Josefina llegó al enlace del brazo de su padre y padrino, Gonzalo Vargas Llosa (56), con un vestido blanco clásico ceñido, de manga larga y corte princesa, con detalles de encaje. La analista de estrategias y asociaciones en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, completó su atuendo nupcial con un largo velo de tul recogido en una diadema ancha. Por su parte, Emiliano, vistió un clásico esmoquin oscuro con una pajarita blanca.

A la ceremonia acudieron cerca de 300 invitados entre los que no faltaron Álvaro Vargas Llosa (56), el hijo mayor de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, la propia Patricia o Morgana (49). Asimismo, cientos de ciudadanos anónimos se congregaron a la salida de la Iglesia para mostrar su cariño y dar su enhorabuena a la pareja.

Al término de la ceremonia religiosa, todos los allí presentes se trasladaron, tal y como desvelan las imágenes que han compartido algunos invitados a través de sus respectivas redes sociales, al Museo de Arte de Lima, ubicado en el Paseo Colón, frente al Museo de Arte Italiano, en el distrito de Lima, para disfrutar de una recepción en la que no faltó el baile y un emotivo discurso de Gonzalo a los recién casados. «Mi hermano Gonzalo, padre de la novia, compartiendo divertidas anécdotas que definen a Josefina con varios cientos de invitados de Perú, México y muchos países de habla no hispana», revela Álvaro junto a una imagen que inmortaliza el momento. Para el banquete, Josefina prescindió de la falda con cola de su traje.

My brother Gonzalo, father of the bride, sharing hilarious anecdotes that define Josefina with several hundred guests from Peru, Mexico and many non-Spanish speaking countries. pic.twitter.com/Pq9i9F6o59

