Mariló Montero estalla contra Irene Montero tras su salida del Gobierno

«Te deseo que nunca te dejen sola y que tengas la valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno». Con estas palabras, Irene Montero traspasaba la cartera a Ana Redondo, la sustituta seleccionada por Pedro Sánchez para desempeñar las funciones como Ministra de Igualdad en la recién instaurada legislatura. Sin embargo, más allá del discurso que ofreció en el acto constitucional de su despedida, Irene Montero llamó la atención por el estilismo que lució, donde optó por una camiseta con un sutil bordado que muchos han interpretado como un indirecto mensaje dirigido al presidente: «Confía, coño». Además del polémico diseño, la ex ministra cargó duramente contra Pedro Sánchez con unas contundentes palabras: «Nos echa de este Gobierno por haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer», aseguraba.

Que viva la furia trans.

Que viva el orgullo LGTBI.

Que viva la lucha antirracista.

Que viva la lucha de las mujeres. pic.twitter.com/WTu5E43C9Z — Irene Montero (@IreneMontero) November 21, 2023

Sin duda, la salida del congreso de la política mencionada (tras no haber hueco para ningún miembro de Unidas Podemos en el nuevo Gobierno) ha generado un sinfín de reacciones públicas en las que han participado diferentes rostros conocidos del país. Sin ir más lejos, Mariló Montero ha sido la última en pronunciarse al respecto y sus palabras se han viralizado en apenas segundos.

Aprovechando su presencia en el plató de Espejo Público, la ex mujer de Carlos Herrera ha dejado muy clara su opinión acerca de la ex ministra, la cual está unida a un gran descontento con su última intervención como parte del ministerio: «Retrata hasta el último momento el perfil de una mujer que no tendría que haber sido ministra», aseguraba. «Apuestas por un Gobierno trasversal como dice ahora Pedro Sánchez o por uno ideológico como en el caso de Irene Montero», continuaba diciendo.

Mariló Montero en el plató de ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Tras sus palabras, Mariló Montero se ha encontrado de frente con la opinión, completamente opuesta a su punto de vista, de su compañero, Gonzalo Miró, quien ha defendido la gestión que ha realizado la ex ministra en los últimos años: «Se ha ido poniendo en valor las cosas positivas que sí ha hecho desde ese ministerio, que han sido unas cuántas. E imagino que haciendo bastante ruido», zanjaba el colaborador, intentando así desviar el tema de debate y quitando hierro al asunto.

Con estas declaraciones, Mariló Montero, una vez más, vuelve a ser fiel a su característica sinceridad, hablando sin tapujos frente a las cámaras sobre lo que opina de las últimas novedades de la política. De hecho, hace tan solo unas semanas, tampoco tuvo ningún tipo de pudor a la hora de hablar largo y tendido sobre la amnistía, otro de los temas que más debate han causado en las últimas semanas. «España ahora mismo no está diciendo que el PSOE ha ganado. Ha ganado el PP», aseguraba, añadiendo que el partido «había perdido muchísimo».